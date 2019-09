Izrael ničí pohraničné tunely postavené hnutím Hizballáh, vraj mali slúžiť na infiltráciu a útoky

JERUZALEM 4. decembra (WebNoviny.sk) – Izraelská armáda spustila operáciu, ktorej cieľom je "odhaliť a zničiť" tunely vedúce z Libanonu do severného Izraela, ktoré vybudovalo libanonské militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom.

Ozbrojené sily židovského štátu uviedli, že s operáciou začali v utorok na izraelskom území. Dané tunely ešte neboli nefunkčné. Ich počet a trvanie operácie armáda neuviedla.

Infiltrácia Izraela

"Vnímame aktivity Hizballáhu ako zjavné a nehanebné narušenie izraelskej suverenity," uviedol armádny hovorca Jonathan Conricus s tým, že hnutie pripravovalo plán ofenzívy, ktorá by "presunula bojisko do Izraela".

Skupina by podľa neho použila palebnú silu a pozemné jednotky a "prekvapujúcou zložkou mali byť tunely, ktoré by umožnili infiltráciu do Izraela".

Špeciálna operačná skupina

Conricus dodal, že možnú existenciu podzemných tunelov Hizballáhu skúmajú od roku 2013 a zriadili aj operačnú skupinu, ktorá počas dvoch uplynulých rokov po nich pátrala. Prečo s operáciou začali až teraz, nevysvetlil.

Izrael vníma hnutie Hizballáh a jeho arzenál zbraní ako veľkú hrozbu. Obe strany spolu v roku 2006 viedli vojnu, ktorá trvala mesiac.





