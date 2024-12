Ivan Korčok oznámil, či bude kandidovať v prezidentských voľbách (foto)

30.8.2023 (SITA.sk) - Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa v prezidentských voľbách v roku 2024 bude uchádzať o post hlavy štátu ako občiansky kandidát. Informoval o tom v stredu na tlačovej besede v Banskej Bystrici.

Tridsaťročné skúsenosti

Ako uviedol, od tohto momentu sa bude sústrediť na zozbieranie 15-tisíc podpisov. „Mojím hlavným cieľom a ambíciou je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, budem sa snažiť niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje a aká bude jej budúcnosť. Nie je mi to ľahostajné,“ uviedol Korčok.

Chce tiež využiť svoje 30-ročné skúsenosti zo služby Slovensku, ako aj svoje skúsenosti z politiky. „Chcem ponúknuť nadstraníckosť a zároveň chcem ponúkať občanom SR jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať, jasné postoje k tomu, čo treba urobiť, aby sa v krajine žilo lepšie. Je najdôležitejšie urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensku žilo lepšie a predpokladom je fungujúci štát a dobré a kvalitné služby, ktoré štát poskytuje občanom,“ povedal Korčok.

Kampaňovať ešte nezačne

Podľa exministra diplomacie je potrebné, aby sa Slovensko vymanilo zo stagnácie. Ako ďalej uviedol, vo svojej kampani chce hovoriť aj o hodnotách, ktoré sú ukotvené v ústave, ale aj o hodnotách, akými je napríklad vlastenectvo.

Korčok ubezpečil verejnosť, že si uvedomuje, v akom politickom kontexte ohlasuje svoju kandidatúru. „Sme mesiac pred parlamentnými voľbami. Chcem podčiarknuť, že od tohto momentu nevstupujem do prezidentskej kampane, pretože v popredí je vrcholiaca kampaň politických strán,“ doplnil Korčok s tým, že od tejto kampane sa bude držať bokom.

Oddanosť a vernosť Slovensku

Pre svoju kampaň sa bude Korčok uchádzať o finančnú podporu a príspevky. „Mojimi hodnotami sú oddanosť a vernosť Slovenskej republike, princípy právneho štátu, tolerancia, rešpekt voči všetkým demokratickým názorovým prúdom a menšinám žijúcim v našej krajine,“ vyhlásil Korčok na svojej domovskej stránke s tým, že sa hlási k odkazu novembra 1989.

Súčasne však napísal, že nesľubuje nič, čo nemôže splniť. To, čo však sľubuje je, že urobí všetko, čo je v možnostiach a kompetenciách prezidenta, aby sa život na Slovensku zlepšil a aby sa prekonalo zaostávanie Slovenska.

„Toto je základnou podmienkou, aby mladá generácia spájala svoju budúcnosť so Slovenskom, nehľadala lepší život mimo našej krajiny a v duchu solidarity sme boli schopní poskytnúť cielenú a udržateľnú pomoc sociálne slabším a najmä tým, ktorí sú bez vlastného pričinenia na ňu odkázaní,“ vysvetlil Korčok.

Je súčasne aj toho názoru, že členstvo v NATO a EÚ neohrozuje suverenitu Slovenska a bilanciu členstva vníma ako pozitívnu. Ako výzvu vidí efektívnejšie využitie členstva v EÚ. „EÚ nie je ani nekritizovateľná ani dokonalá, ale členstvo v nej nemá alternatívu,“ doplnil Korčok.

Slovensko podľa exministra diplomacie potrebuje dobudovať štátnosť a upevniť demokratické inštitúcie, aby občania znovu získali dôveru v štát. Ako Korčok ďalej napísal, je potrebné prekonávať bariéry medzi názorovými tábormi a chce dopomôcť tomu, aby sa konzervatívci a liberáli, kresťanskí a sociálni demokrati, pravičiari či ľavičiari začali rozprávať medzi sebou, nielen o sebe.

Čaputová do súboja o palác nejde

Korčok bol od roku 2020 do 13. septembra 2022 ministrom zahraničných vecí, nominovala ho strana Sloboda a Solidarita. Pôsobil tiež ako veľvyslanec Slovenska v USA, bol tiež veľvyslancom v Nemecku, radcom a Chargé d’affaires na veľvyslanectve vo Švajčiarsku. V rokoch 2009 – 2015 bol stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii.

Bývalý šéf rezortu diplomacie informoval verejnosť o zvažovaní svojej kandidatúry 21. júla, a to niekoľko hodín po tom, čo súčasná prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že v budúcoročných prezidentských voľbách nebude kandidovať. Ako sa Korčok v júli vyjadril, je si vedomý toho, že je v spoločnosti dopyt po zachovaní vysokej miery dôvery voči úradu hlavy štátu.

„Zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky, to, ako komunikovala a ako reprezentovala Slovenskú republiku,“ vyhlásil Korčok. Prezidentka Čaputová mu nepriamo vyjadrila podporu, keď v diskusii na festivale Pohoda uviedla, že dúfa v jeho kandidatúru.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.