Iuventa Michalovce sa s Pohárom EHF rozlúčila sedemgólovou prehrou

NYKÖBING 21. októbra (WebNoviny.sk) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa rozlúčili s tohtosezónnym účinkovaním na európskej pohárovej scéne prehrou o sedem gólov.

Zverenky trénera Petra Hatalčíka nestačili ani druhýkrát na dánsky Nyköbing Falster Haandbold, ktorému v nedeľu na jeho palubovke v odvetnom stretnutí 2. kvalifikačného kola Pohára EHF žien 2018/2019 podľahli 22:29 (11:16).

Keďže pred týždňom sa v Chemkostav aréne zrodil výsledok 29:26 v prospech favorita, úradujúci slovenský majster sa so súťažou rozlúčil.

* prvý zápas 29:26, do 3. kola postúpil Nyköbing

Domáce si hneď v úvode utvorili náskok - 6:2 v 8. min a na začiatku 14. min 9:3. Nasledujúca trojgólová šnúra však Iuventu nenaštartovala k obratu. Nyköbing totiž zvýšil na 15:8. Hostky, hoci prišli o diskvalifikovanú Fiľkovú-Trehubovú, však ešte do prestávky dokázali skorigovať na 11:16.

Ani po zmene strán sa obraz hry nezmenil, dánsky tím držal opraty vo svojich rukách a v 44. min sa po Lagerquistovej zásahu dočkal dvojciferného vedenia (22:12). Iuventa v závere dokázala zmierniť prehru, keď zo 17:28 znížila na 20:28 a napokon prehrala sedemgólovým rozdielom.

Hlas

Peter Hatalčík (tréner Iuventy): "Súper hral vo svojom domácom prostredí o triedu lepšie a dôkladne nás preveril. My sme boli po červenej karte pre Trehubovú-Fiľkovú ešte viac oslabení v spojkovom rade. Proti Nyköbingu sa hralo veľmi ťažko, mal výraznú výškovú prevahu, dobre bránil a zachytali mu brankárky. Bolo to náročné, ale myslím si, že prehra o sedem gólov je pre nás prijateľný výsledok. Z môjho pohľadu je najcennejšie, že dievčatá si odniesli z tohto dvojzápasu skúsenosti, o akých ani nesnívali. Všetky si zahrali. Už dávno som nezažil všeobecne takú žičlivú atmosféru pre hádzanú, domáci sa k nám správali úctivo, pred zápasom púšťali naše pesničky, vytlieskali nás. Aj z tohto pohľadu prevládajú pozitívne dojmy napriek tomu, že každá prehra bolí a my sme v Pohári EHF skončili."