ITAPA 2019: Bezpečnosť v centre pozornosti

1.10.2019 (Webnoviny.sk) - Viete, čo je v dnešnej dobe cennejšie ako ropa? Aký dopad bude mať umelá inteligencia na pracovný trh? Ste si istý, že je váš mobilný telefón v bezpečí? Odpovede aj na tieto otázky sa dozvedia účastníci najprestížnejšej konferencie o informačných technológiách (IT) na Slovensku ITAPA 2019. Uskutoční sa 11. až 13. novembra 2019 v Bratislave a prinesie atraktívne príspevky renomovaných spíkrov z domova aj zo zahraničia, osobností zo sféry IT, vysokých politických predstaviteľov, a najmä vyhlásenie Ceny ITAPA 2019 pre tri najlepšie projekty v oblasti digitalizácie.

Prihlásení môžu okrem hlavného ocenenia udeleného v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska súťažiť aj o umiestnenie v podkategóriách: Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu a Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT. Ceny budú udelené 12. novembra 2019 a o víťazoch rozhodne odborná komisia. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do 8. októbra 2019 TU.

"Cena ITAPA sa udeľuje už 18 rokov a každý rok sa prihlási množstvo kvalitných a zaujímavých projektov. Neposudzujú sa pritom primárne podľa veľkosti a rozpočtu, ale podľa toho, aký majú prínos pre spoločnosť. Rovnakú šancu na výhru tak majú malé aj veľké projekty," uvádza Michal Ivantyšyn, zástupca medzinárodného kongresu ITAPA.

Projekty, ktoré vyhrali v minulých ročníkoch, priniesli v oblasti eGovernmentu významné zmeny. Minulý rok to bol projekt OverSi, vďaka ktorému sa odbúrala značná časť byrokracie v styku medzi občanmi a úradmi. Presnejšie, odbúral asi milión tlačív ročne, čím nám ušetril hodiny čakania aj veľa peňazí. Ďalším úspešným projektom je projekt eČasenka alebo aj efektívna čakáreň. Umožňuje vyhnúť sa preplneným čakárňam u lekárov. Aj technicky nezdatní pacienti sa môžu elektronicky prihlásiť, vyžiadať si časenku a následne čakať doma, alebo len zaslať dopyt na recept.

Počas 3 dní sa bude takmer 100 spíkrov z viac ako 10 krajín venovať množstvu aktuálnych tém ako eGovernment, teda digitalizácia úkonov a procesov vo verejnej správe, inteligentné zdravotníctvo, verejné obstarávanie, Smart Cities, či Smart Mobilita. Nebude chýbať ani panel zameraný na tému kybernetickej bezpečnosti, ktorá je momentálne jednou z horúcich tém doma i v zahraničí. "Výzvy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou súkromia sa netýkajú len inštitúcií a firiem, ale aj jednotlivcov. Je to napríklad nová hrozba - bezpečnosť mobilných telefónov, " uviedol Andrej Aleksiev, riaditeľ pobočky Check Point Software Technologies na Slovensku a jeden z TOP spíkrov na ITAPA 2019.

Konferencia ITAPA je jednou z& najväčších svojho druhu v& regióne strednej Európy, v prípade záujmu o& účasť sa môžete zaregistrovať cez internetovú stránku www.itapa.sk. Registrovaným študentom organizátori umožňujú zúčastniť sa celého programu bezplatne.



Akreditácia novinárov je možná tu.

