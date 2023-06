IT špecialisti utekajú do zahraničia, problém môže vyriešiť len spoločnosť a nie vláda

Problém s nedostatkom odborníkov v IT oblasti nevyrieši vláda, ale spoločnosť. Radoslav Danilák zo spoločnosti Tachyum tvrdí, že predpokladom toho je opätovné zvýšenie prestíže vzdelávania, ktorá za posledné desaťročia upadla, pričom v minulosti bola podstatne vyššia.

„Ďalšia vec je odliv ľudí. Aj keď vyprodukujeme niekoľko tisíc IT špecialistov, ktorých potrebujeme, veľa z nich ide do zahraničia. To nám ešte prehlbuje to, že ľudia chýbajú,“ informoval Danilák v pondelok na tlačovej besede počas prvého dňa konferencie ITAPA 2021 o digitalizácii a nových technológiách.

Jediný spôsob, ako špecialistov doma udržať, je podľa neho umožniť im, aby dostali príležitosť, uplatnili sa a dosiahli výsledky. „V opačnom prípade bude pokračovať odliv,“ uviedol Danilák.

Podpora z plánu obnovy

Štát chce podporovať digitalizáciu aj využitím finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti v nasledujúcich rokoch. Plánuje bojovať proti digitálnej chudobe a zabezpečiť, aby žiadna skupina obyvateľstva sa neocitla v digitálnej núdzi bez prostriedkov, zručností pri zapájaní sa do digitálnej transformácie.

„Jeden veľký projekt sa týka seniorov. Chceme organizovať rozsiahle školenia zamerané na bezpečnosť seniorov v online priestore, na ochranu proti hoaxom, ale aj pri používaní elektronických služieb štátu,“ povedala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Týka sa to podľa nej aj podpory digitálnej zručnosti zamestnancov vo verejnej správe, ale aj žiakov a učiteľov.

Štát chce byť viac proaktívny

Vicepremiérka uviedla, že štát sa postupne zlepšuje aj v eGovernmente, teda v oblasti poskytovania e-služieb, so zámerom postupne prejsť na model proaktívneho štátu. Ten by mal proaktívne poskytovať služby, aby občania za nimi nemuseli chodiť za úradníkmi.





Štát chce napríklad digitalizovať rôzne životné situácie, napríklad, pri narodení dieťaťa. „To bude zahŕňať rezortnú spoluprácu medzi ministerstvom vnútra, našim ministerstvom, ministerstvom práce a ministerstvom zdravotníctva,“ dodala Remišová s tým, že všetky s tým súvisiace služby by mali byť v jednom balíku.

