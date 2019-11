11.11.2019 (Webnoviny.sk) - Irán produkuje denne ešte viac nízko obohateného uránu, než sa pôvodne predpokladalo. Agentúre The Associated Press (AP) to v pondelok ozrejmil šéf iránskeho jadrového programu Alí Akbar Sálehí.

Irán obnovil tamojšie obohacovanie uránu a porušuje aj ďalšie limity stanovené v jadrovej dohode so svetovými mocnosťami, od ktorej Spojené štáty pred rokom jednostranne odstúpili. Na základe dohody z roku 2015 sa malo Fordo využívať len na účely výskumu, nie na samotné obohacovanie.

Sálehí pre AP v Teheráne povedal, že Irán v súčasnosti produkuje najmenej 5,5 kilogramu nízko obohateného uránu denne. Predtým to pre porovnanie bolo asi 450 gramov za deň. Irán dúfa, že prostredníctvom týchto krokov prinúti európske krajiny, aby mu pomohli čeliť americkým sankciám, pre ktoré nemôže predávať ropu na západných trhoch.

