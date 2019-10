Iracký premiér Mahdí vyzval na ukončenie protestov, tie si vyžiadali už viac než sto obetí

6.10.2019 (Webnoviny.sk) - Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí vyzval demonštrantov, aby ukončili svoje pouličné protesty, a povedal im, že je s nimi ochotný sa stretnúť a vypočuť si ich požiadavky.

Predseda sa tak vyjadril v sobotu v noci a okrem iného povedal, že bezpečnostným zložkám nariadili, aby nepoužívali ostrú muníciu, s výnimkou striktných prípadov sebaobrany.

Tisícky ľudí utrpeli zranenia

V metropole Bagdad a mestách na juhu krajiny ľudia protestujú už od utorka. Demonštranti najprv protestovali proti korupcii, nedostatočným základným službám a nezamestnanosti. Neskôr však protestujúci pridali ďalšie požiadavky vrátane rezignácie vlády.

Protivládne protesty sprevádzajú nepokoje a strety medzi demonštrantmi a bezpečnostnými silami, ktoré na nich použili slzný plyn i ostré náboje.

Demonštrácie si v Iraku od utorka vyžiadali 104 ľudí vrátane ôsmich príslušníkov bezpečnostných síl. V nedeľu to oznámil hovorca irackého ministerstva vnútra.

Ako uviedol, 6 107 osôb utrpelo zranenia, pričom 1 200 z nich patrilo k bezpečnostným zložkám. Či daný počet mŕtvych a zranených zahŕňa aj obete z nedele, nie je známe.

Mŕtvych vyhlásia mučeníkmi

Bezpečnostné zložky sa podľa Mahdího "snažia vykonávať ich povinnosti" a tiež utrpeli straty vo svojich radoch. Premiér sľúbil, že o tom, kto strieľal ostrými nábojmi, rozhodne vyšetrovanie."Nemôžeme prijať pokračovanie takejto situácie," povedal v prejave svojmu kabinetu, ktorý odvysielala televízia.

"Som pripravený ísť kamkoľvek, kde sú naši bratskí demonštranti, a stretnúť sa s nimi alebo poslať vyslancov na iné miesta bez ozbrojených síl. Pôjdem a stretnem sa s nimi bez zbraní a budem s nimi hodiny sedieť a počúvať ich požiadavky," vyhlásil Mahdí s tým, že "na oplátku" chce koniec protestov.

Premiér zároveň oznámil zoznam výkonných rozhodnutí, ktoré sa sústreďujú na sociálne byty, podporu v nezamestnanosti a odborné školenie.

Okrem toho tiež nariadil, že osoby, ktoré zahynuli pri protestoch - demonštrantov aj príslušníkov bezpečnostných zložiek, budú považovať za "mučeníkov" s nárokom na štátne dávky.

Prepady zahraničných redakcií

Sobota bola jedným z najnásilnejších dní protestov. V mestách Násiríja a Diwáníja demonštranti vyšli do ulíc aj napriek zákazu vychádzania, pričom v prvom menovanom zapálili kancelárie viacerých politických strán a jedného poslanca.

Okrem toho tiež v Iraku ozbrojenci prepadli redakcie viacerých médií.

V nedeľu boli ulice Bagdadu prevažne tiché, no plné trosiek a pneumatík z protestov. Študenti išli do škôl a vládni zamestnanci sa vrátili do práce.

Po cestách však prechádzalo málo áut a v mnohých štvrtiach zostali početne nasadení príslušníci bezpečnostných zložiek. Ozbrojené vozidlá blokujú v okruhu štyroch kilometrov prístup na námestie Tahrír, ktoré je hlavným bodom zhromaždení, uvádza agentúra AP.





