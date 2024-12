IPEC dosiahol v Senici pri stavbe 13 tisíc metrovej haly pre Mahle najvyšší bod. Po dokončení bude v areáli pracovať 1000 ľudí

Symbolický stromček na streche umiestnil najväčší mobilný stavebný žeriav v strednej Európe. Žeriav Liebherr MK 140 PLUS môže narásť do takmer 100 metrov a dočiahnuť až na 58,5 metra. Jeho nosnosť sa odvíja od pracovnej polohy a výšky. Pri plne vysunutom pojazdnom vozíku až po koniec výložníka je nosnosť 1 900 kilogramov. Stroj však na 12 metrov dosahuje celkovú maximálnu nosnosť až 8 000 kilogramov. Na stavbe v Senici umiestňuje veľmi ťažké jednotky vzduchotechniky, ktoré by bežné mobilné žeriavy neuniesli. Statické stroje zas už s ohľadom na pokročilú stavbu nie sú na túto prácu vhodné.