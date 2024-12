Investícia Winkelmannu v Rimavskej Sobote je definitívne potvrdená, podľa Ódora je dôležitá z dvoch hľadísk

Investícia nemeckej spoločnosti Winkelmann v pripravovanom priemyselnom parku Rimavská Sobota je definitívne potvrdená.

V stredu totiž zástupca firmy Alexander Eick podpísal investičnú zmluvu s predstaviteľmi slovenskej vlády.

Podnik plánuje do novej fabriky na výrobu nádrží pre čerpadlá a tepelné ohrievače investovať približne 110 mil. eur a vytvoriť 450 priamych pracovných miest. Na ne by mali nadväzovať ďalšie stovky. Začiatok produkcie je plánovaný na rok 2025.

Prvý návštevník priláka ďalšie investície

Ako pri tejto príležitosti uviedol predseda vlády Ľudovít Ódor, uvedená investícia je pre Slovensko dôležitá z dvoch hľadísk. Týka sa totiž regiónu, ktorý stále zápasí s dvojcifernou úrovňou nezamestnanosti a zároveň sa týka zelených technológií. Premiér taktiež zdôraznil, že ide o prvého investora v pripravovanom priemyselnom parku. „Dúfame, že prvý návštevník priláka ďalšie investície,” doplnil.





Minister hospodárstva Peter Dovhun potvrdil dôležitosť investície, keďže prinesie nové pracovné miesta a vytvorí základ pre prosperitu celého regiónu. Riaditeľ spoločnosti Henrich Winkelmann skonštatoval, že zvažovali viacero lokalít.

„Tie rokovania vždy trvajú nejaký čas, veľmi si cením aktivitu, podporu a pomoc, ktorú sme dostali od slovenskej vlády. Toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa nakoniec rozhodli pre Rimavskú Sobotu,“ zhodnotil.

Investičný stimul

Investíciu ohlásila predchádzajúca vláda koncom apríla tohto roka. Priamo v Rimavskej Sobote vtedy podpísal memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Winkelmann dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger. Projekt by mal získať aj pomoc štátu. Investičný stimul by podľa vtedajších vyjadrení ministrov mal dosiahnuť 41 mil. eur.





Skupina Winkelmann Group pôsobí v oblasti spracovania kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Vznikla v roku 1898 ako rodinný podnik, dnes má výrobné závody v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA a Mexiku. Jej aktivity sa sústredia v troch divíziách, Automotive, Building & Industry a Flowforming. Celosvetovo skupina zamestnáva približne 4 000 pracovníkov.

Vznik priemyselného parku v Rimavskej Sobote odsúhlasila vláda ešte v januári 2021. V júli minulého roka získal projekt osvedčenie o významnej investícii.

Nový priemyselný park





Technická infraštruktúra pre nový priemyselný park by mala stáť takmer 12 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Celkové územie priemyselného parku je rozdelené na štyri etapy, ktoré majú plochu spolu 84,7 hektára a nachádzajú sa okolo budúcej trasy rýchlostnej cesty R2. Výstavba by sa mala začať v tomto roku.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.