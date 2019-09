Inter čaká šláger s Juventusom, Škriniar túži po výhre a vyjadril sa k prestupovým špekuláciám

TURÍN 4. decembra (WebNoviny.sk) - V rámci 15. kola talianskej futbalovej súťaže Serie A sa v piatok odohrá derby stretnutie medzi Juventusom Turín a Interom Miláno, do ktorého by mal zasiahnuť aj slovenský zadák "nerazzurri" Milan Škriniar.

V drese súpera z Allianz Stadium by sa mal po dlhom čase predstaviť aj Emre Can, ktorý pauzoval dva mesiace pre problémy so štítnou žľazou. Obhajca "scudetta" bude v zápase pre účasť viacerých hviezd tímu vrátane Cristiana Ronalda favoritom. Rodák zo Žiaru nad Hronom však verí, že zverenci Luciana Spallettiho môžu na pôde aktuálneho lídra súťaže vybojovať víťazstvo.

"Bude to proti Juventusu náročné, ale sme skvelý tím a v predošlom kole sme pokojne mohli zvíťaziť v súboji proti AS Rím (zápas skončil remízou 2:2, pozn.). Preto teraz ideme do Turína odhodlaní zvíťaziť," povedal 23-ročný obranca pre Sky Sport Italia.

Škriniar sa zároveň vyjadril k prestupovým špekuláciám, ktoré ho spájajú s budúcnosťou v tímoch FC Chelsea či Manchester United. "Vždy tu budú podobné dohady, Inter je však veľký klub a fanúšikovia môžu byť pokojní, som tu šťastný a cítim, že sa zlepšujem zo dňa na deň a neexistuje oblasť, v ktorej by som nemohol byť ešte lepší. Dôležité však je, ako ma vnímajú fanúšikovia a tréner," poznamenala opora defenzívnych radov Milánčanov.

Milan Škriniar v rozhovore pre Sky Sport Italia zároveň dostal otázku, ktorí traja obrancovia v Serie A sú podľa neho najkvalitnejší. "Ak si odmyslím svojich spoluhráčov, myslím, že sú to Kalidou Koulibaly, Giorgio Chiellini a buď Leonardo Bonucci, alebo Kostas Manolas," vyslovil svoj názor slovenský obranca.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !