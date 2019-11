Intenzívnejší obchod so Singapurom by Slovensku len pomohol, tvrdí Žigovo ministerstvo

31.10.2019 (Webnoviny.sk) - Intenzívnejší obchod so Singapurom môže Slovensku podľa Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) otvoriť dvere na trhy juhovýchodnej Ázie s viac ako 300 miliónmi obyvateľov. Obchodné kontakty medzi oboma krajinami by preto mali byť intenzívnejšie. Ako ďalej informoval rezort hospodárstva, podporiť by ich mala aj nová dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurom, ktorá má začať platiť ešte tento rok.

Tempo slovenského vývozu rastie

Práve obchod a inovácie boli témami návštevy ministra hospodárstva Petra Žigu v Singapure, ktorého ekonomika patrí k najvýkonnejším na svete.

Vzájomná obchodná výmena medzi Slovenskom a Singapurom v roku 2018 medziročne vzrástla o takmer 11 % na 74 miliónov eur. Podobný trend je možné sledovať aj počas tohto roka.

„Aj keď tempo slovenského vývozu rastie, stále je tu priestor na ďalšie zlepšovanie. Aj pre lepšie obchodné kontakty medzi Slovenskom a Singapurom plánujeme organizovať misiu našich podnikateľov,“ skonštatoval Žiga po stretnutí.

Prechod na automatizáciu a robotizáciu

Partneri pritom diskutovali najmä o prechode priemyslu na automatizáciu a robotizáciu. V tejto oblasti patrí Singapur medzi svetovú špičku s počtom robotov na 1 000 pracovníkov a Slovensko je vysoko nad európskym priemerom.

Singapur je najväčším obchodným partnerom únie v juhovýchodnej Ázii. Celkový bilaterálny obchod s tovarom predstavuje viac ako 53 miliárd eur a obchod so službami 51 miliárd eur. V Singapure je založených viac ako 10 000 spoločností z únie.

Táto krajina je v rámci Ázie číslom jeden pre európske investície, ktoré v posledných rokoch významne rástli, čo platí aj opačne. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom znamená nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií pre hospodárske subjekty oboch strán.

