Inteligentné predlžovačky na bubnoch

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Konštrukčné laboratórium koncernu Schneider Electric navrhlo inovovaný sortiment elektrických predlžovacích káblov na navíjacích bubnoch, ktoré sú známe pod značkou Thorsman. Okrem vysokého používateľského komfortu sa vyznačujú aj viacerými inteligentnými funkciami, ktoré konkurenčné produkty neposkytujú.

Predlžovačky Thorsman sa vyrábajú v niekoľkých variantoch s rôznou dĺžkou, typom a hrúbkou kábla. V ponuke sú základné verzie s PVC káblami od 15 do 40 metrov pre domácich majstrov, ako aj profesionálne verzie s káblami s gumovou izoláciou v dĺžkach od 25 do 40 metrov, ktoré sú stavané na celkovú záťaž až do 3 500 wattov.

Praktické vychytávky

Predlžovacie napájacie káble na plastových bubnoch uľahčujú prácu s vŕtačkami, kosačkami a ďalším elektrickým náradím. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že na plastových bubnoch určených k navíjaniu elektrických káblov nie je nič zaujímavé, opak je pravdou. Nový modelový rad predlžovačiek Thorsman sa vyznačuje množstvom praktických vychytávok.

Všetky typy káblových bubnov sú vybavené LED kontrolkou, takže používateľ vždy vidí, či je predlžovací kábel pripojený k elektrickej sieti. O pohodlné prenášanie sa stará ergonomické umiestnenie rukoväte kolmo na os, čo používateľ ocení najmä pri vyšších verziách, ktoré vážia až desať kilogramov.

Navíjací mechanizmus umožňuje odmotávanie kábla, aj keď sa bubon pri práci prevrhne alebo je položený na zadnej strane. Okrem toho všetky modely sú vybavené kľučkou, ktorá uľahčuje navíjanie kábla. Plastový držiak káblovej koncovky pôsobí ako brzda a zamedzuje samovoľnému odmotávaniu kábla z bubna.

Pre rozmanité použitie

V ponuke je päť základných modifikácií – Kompakt, Clasik, Spojka, Advanced a Profi. Najmenší a najľahší model Thorsman Kompakt s hranatým rámom a 15 metrov dlhým napájacím káblom, ktorý je vhodný najmä pre drobných remeselníkov pracujúcich v interiéroch, získal ocenenie IF Design Award 2019 za inovatívny dizajn. Premyslené konštrukčné riešenie uľahčuje jeho prenášanie aj skladovanie.

Najvyšší model predlžovacieho kábla Thorsman Profi s dĺžkou napájacieho kábla 40 metrov je špičkový káblový bubon určený do náročného prostredia. Kým bežné predlžovacie káble na bubnoch sa pri odvíjaní otáčajú celé, kvôli čomu sa pripojené prívodné šnúry od elektrického náradia zamotávajú, Profi má pevný stred, ktorý bráni zamotaniu káblov a umožňuje manipuláciu aj so zapojenými prístrojmi.

Káblový bubon so štyrmi zásuvkami je z pevného a pritom pružného plastu. Je zasadený do robustnej konštrukcie z ocele. Stupeň mechanickej odolnosti IK08 je zárukou, že produkt vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie, nárazy či pády. Stupeň ochrany krytom IP44 zasa garantuje, že sa do produktu nedostanú ani veľmi drobné predmety či striekajúca voda.

Predlžovacie káble na bubnoch Thorsman predstavujú ucelený rad nástrojov pre malé aj veľké projekty, vnútorné aj vonkajšie použitie, v domácnostiach, záhradách i v náročných podmienkach stavieb. Vyznačujú sa evolučným dizajnom a technicky vyváženými riešeniami. Kombinujú nové funkcie s inovatívnou ergonómiou, ktoré pokrývajú domáce aj profesionálne potreby.

Technické špecifikácie vybraných produktov:

Predlžovací kábel Thorsman Kompakt

Dĺžka kábla: 15 m

Prierez kábla: 1,5 mm2

Výška: 256 mm

Šírka: 267 mm

Hĺbka: 158 mm

Hmotnosť prístroja: 3,03 kg

Stupeň krytia: IP IP20

Predlžovací kábel Thorsman Profi

Dĺžka kábla: 40 m

Prierez kábla: 1,5 mm2

Výška: 355 mm

Šírka: 439 mm

Hĺbka: 226 mm

Hmotnosť prístroja: 9,56 kg

Stupeň krytia IP: IP44

Stupeň ochrany IK: IK08

