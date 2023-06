Inštitút zamestnanosti má pripomienky k novele Zákonníka práce, žiada aj zníženie práce cez víkend či príplatok

Inštitút zamestnanosti žiada v Zákonníku práce obmedziť úhrnný počet hodín, ktoré môžu dohodári odpracovať u zamestnávateľa.

Počet hodín, ktoré pracovníci na základe dohôd odpracujú počas štvrťroka u daného zamestnávateľa, by podľa návrhu inštitútu nemohol presiahnuť 5 percent celkových odpracovaných hodín.

Znížiť by sa mala práca cez víkend

Inštitút zamestnanosti to uviedol ako zásadnú pripomienku k návrhu novely Zákonníka práce, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Pracovný kódex v súčasnosti hovorí iba o tom, že zamestnávatelia môžu uzatvárať s fyzickými osobami dohody len „výnimočne“.





Ďalším návrhom od Inštitútu zamestnanosti by sa malo znížiť využívanie práce cez víkend. Inštitút totiž navrhuje zvýšiť príplatok za prácu v sobotu za každú hodinu práce zo súčasných najmenej 1,61 eura na aspoň 70 percent priemerného zárobku daného zamestnanca.

Mzdové zvýhodnenie stúpne

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu by malo stúpnuť tiež, a to z najmenej 3,22 eura na hodinu na aspoň 100 percent priemerného zárobku zamestnanca.

„Slovensko je krajina, kde prekvitá práca cez víkendy a finančné náklady sú zjavne jedinou motiváciou, ktorá donúti zamestnávateľov znižovať využívanie práce v nedeľu,“ zdôvodnil Inštitút zamestnanosti svoj návrh.





Návrh novely Zákonníka práce má v súlade s príslušnou eurosmernicou zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Doplnia sa aj ustanovenia

Z tohto dôvodu sa dopĺňajú ustanovenia Zákonníka práce o pracovnej zmluve a poskytovaní informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania.

Spresniť sa má okruh informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce. Zamestnanec má mať právo žiadať prechod na inú formu zamestnania, napríklad z určitého času na neurčitý čas.





Novelou pracovného kódexu sa tiež majú doplniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napríklad inštitút tzv. otcovskej dovolenky, či možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú o deti.

