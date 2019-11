Inštitút ľudských práv žiada trestné stíhanie Harabina pre jeho výroky po anticene Homofób roka

8.8.2019 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) dnes na Generálnej prokuratúre SR podala trestné oznámenie na sudcu Najvyššieho súdu SR a neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina.

Anticena Homofób roka

Dôvodom sú Harabinove výroky nasledujúce po tom, čo získal titul Homofób roka. Agentúru SITA o tom tlačovou správou informoval riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher.

Weisenbacher pripomenul, že v ankete o anti-cenu Homofób roka 2018 Harabin zvíťazil s veľkým náskokom, pričom na hlasovaní sa zúčastnil rekordný počet hlasujúcich - vyše 40 000 ľudí. Harabin vyhlásil, že si cenu prevezme, no nakoniec tak neurobil a organizátorov ankety označil ako „Soroš-Jugend“.

„Je to zjavné prirovnanie k fašistickej organizácii Hitler-Jugend, ktorá pôsobila počas 2. svetovej vojny. Hitler-Jugend okrem rôznych foriem násilia a zneužívania detí páchala aj vojnové zločiny, používajúc práve detských vojakov. Považujeme to za maximálne urážlivé voči našim členom a členkám, ale najmä znevažujúce pamiatku obetí fašizmu. Navyše sa vyhrážal kolegyni Alene Krempaskej fyzickým násilím, povedal, že na nej dolámu barle. Znova je to okrem evidentnej nevhodnosti reagovania na iný názor fyzickým násilím aj pokus o zastrašovanie, pretože kolegyňa bola v minulosti napadnutá a zmlátená dvoma mužmi,“ povedal Weisenbacher.

Útok na Krempaskú

O incidente informovali aj zahraničné média vrátane New York Times ako o príznaku zhoršujúcej sa situácie mimovládnych organizácií v strednej Európe. Medzinárodná organizácia FIDH, združujúca 178 organizácií v 120 krajinách, útok spomínala aj v hodnotiacej správe o stave právneho štátu na Slovensku.

„Výrok Štefana Harabina podľa môjho názoru poškodzuje česť a dôstojnosť členov a členiek Inštitútu ľudských práv ako aj dobré meno organizácie v spoločnosti. Zároveň sa musím pýtať, či Najvyšší súd SR môže v očiach občanov Slovenska pôsobiť ako nástroj spravodlivosti, keď sa jeho najznámejší sudca verejne vyhráža ženám. Takisto sa to podľa nášho názoru dá interpretovať ako schvaľovanie a vyzývanie na porušovanie zákonov Slovenskej republiky,“ vyjadril sa právnik inštitútu Daniel Grejták.

Anketu o anti-cenu Homofób roka zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko. V minulosti sa víťazmi ankety stali poslanec NR SR Štefan Kuffa, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík alebo predseda ĽS NS Marian Kotleba. Cenu si však odmietli prevziať. Jediný, kto si cenu prevzal, bol vlani predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko.





