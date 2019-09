Inštitút ekonomických a spoločenských analýz víta návrh SNS a súhlasí s nižšími daňami pre firmy

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Prijatie piatich návrhov zákonov z dielne SNS by znamenalo opustenie cieľa vyrovnaného hospodárenia, čo je jeden z bodov Programového vyhlásenia vlády. Takéto návrhy preto musia byť predmetom koaličnej dohody. Uviedlo to v stanovisku k návrhom z dielne SNS Ministerstvo financií SR (MF SR).

Slovenská národná strana v piatok informovala, že pripraví na najbližšiu, 43. schôdzu NR SR, päť zásadných návrhov zákonov. Konkrétne ide o zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 % s účinnosťou k 1. januáru 2020, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 %, zníženie DPH pre printové médiá na 10 %, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

Najvyššie sadzby korporátnej dane

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) v reakcii pre agentúru SITA na návrhy SNS uviedol, že je za zníženie dane z príjmu právnických osôb na 15 %.

"Túto iniciatívu vítame, INESS ju dokonca má vo svojich dlhodobých opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Slovensko má dnes v rámci strednej a východnej Európy jednu z najvyšších sadzieb korporátnej dane," ozrejmil analytik INESS Martin Vlachynský.

INESS víta aj zníženie dane z pridanej hodnoty na všetky potraviny na 10 %. "Zavedenie jednotnej sadzby na potraviny by výrazne zjednodušilo účtovný život obchodníkov a znamenalo by aj nižšie náklady občanom na potraviny. Tento návrh je predložený v čase, keď sa preukázalo, že zavedenie odvodu reťazcov zvýšilo ceny potravín. Nižšia DPH má šancu tento rast spomaliť, prípadne zvrátiť. Pri nedávnom zavedení 10-percentnej DPH na vybrané potraviny došlo k merateľnému poklesu ich cien. Z pohľadu spotrebiteľa by tak ideálnym riešením bol balíček, ktorý by obsahoval tak zníženie DPH, ako aj zrušenie odvodu reťazcov," pokračoval Martin Vlachynský. Dodal, že INESS víta aj zníženie DPH pre printové médiá na 10 %.

Z jednoduchého opatrenia vznikajú regulácie

K zrušeniu koncesionárskych poplatkov pre seniorov INESS uviedol, že väčší zmysel by malo zrušenie koncesionárskych poplatkov pre podnikateľské subjekty, ktoré nedávajú žiaden zmysel. K povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach bol kritický.

"Presne takto vzniká byrokracia. Verejnosť je vystrašená medializovaným prípadom, tak pribehne politik s rýchlym a jednoduchým "riešením". Zo zdanlivo jednoduchého opatrenia ale často vzniknú regulácie, ktoré majú pre zákazníka minimálny efekt a podnikateľa poškodia," dodal Vlachynský.





