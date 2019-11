Inšpektori zistili viaceré riziká v zmluvách medzi Úradom jadrového dozoru a dodávateľmi

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) prijal na úrovni vedenia opatrenia a časový harmonogram ich implementácie tak, aby vytýkané nedostatky boli odstránené a bol dosiahnutý plný súlad so zákonom.

Podrobnejšie upravené požiadavky

"Bezpečnostná politika bude dopracovaná podľa príslušných požiadaviek a schválená podľa časového harmonogramu, o ktorom bol NKÚ informovaný," informovala v piatok agentúru SITA riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová v reakcii na výsledky kontroly.

V rámci prijatých opatrení na ÚJD bude doplnená aj smernica na uzatváranie zmlúv s detailnejším popisom požiadaviek na dodávateľov služieb.

"Takisto budú podrobnejšie upravené požiadavky na odovzdávacie a preberacie protokoly o vykonaných prácach tak, aby tieto práce bolo možné jednoznačnejšie identifikovať a nevznikali pochybnosti z hľadiska uplatnenia finančnej kontroly," uviedla Vachová. Všetky prijaté opatrenia na základe zistení NKÚ budú, vrátane odpočtov plnenia, zasielané na NKÚ.

Kontrolóri preverili zmluvy s dodávateľmi

"Na základe záverov kontroly NKÚ a dynamického vývoja v oblasti informatizácie verejnej správy bude ÚJD SR venovať zvýšenú pozornosť otázkam bezpečnosti aj v tejto oblasti, a to nielen vecne, ale aj v oblasti realizácie dodávateľských činností pre úrad, ako aj v rámci vlastného systému vnútornej kontroly," dodala Vachová.

Inšpektori NKÚ preverili ako ÚJD postupuje pri uzatváraní nových zmluvných vzťahov a akým spôsobom zabezpečuje ochranu administratívno-agendových informačných systémov, ktoré bezprostredne nesúviseli s bezpečnosťou jadrových zariadení.

Kontrolóri preverili zmluvy s dodávateľskými spoločnosťami Mikotech a eDevelopment, ktoré poskytujú ÚJD služby súvisiace s prevádzkou týchto IT systémov. Od roku 2011 mal ÚJD so spoločnosťou Mikotech uzatvorených celkom osem zmlúv za viac ako 138 tisíc eur s DPH a so spoločnosťou eDevelopment desať zmlúv splnením v sume necelých 476 tisíc eur s DPH.

Zistili viaceré riziká

„Kontrolou bolo zistené, že v prípade týchto zmlúv neboli stanovené bezpečnostné požiadavky na služby, podmienky vzdialeného prístupu k týmto informačným systémom. Hlavným dôvodom takéhoto stavu bolo, že ÚJD nemal definovanú bezpečnostnú politiku, ani jej ciele a povinnosti pre riadenie informačnej bezpečnosti verejnej správy,“ informoval hovorca NKÚ Marek Papajčik.

Kontrolou zmlúv inšpektori podľa neho zistili viaceré riziká, ktoré vyplývali zo spôsobu úhrady faktúr za poskytnuté služby, pri ktorých chýbali jednoznačné záznamy o vykonaných prácach, ktoré by preukazovali skutočné plnenie dohodnutých záväzkov a vykonaných prác. „Takýto postup je v rozpore s pravidlami finančnej kontroly,“ uzavrel Papajčik.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !