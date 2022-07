Inšpektori pri kontrole potravín odhalili stovky nedostatkov, najvyššia pokuta bola 20-tisíc eur

Počas marca 2022 zaznamenali hygienici 917 nedostatkov pri úradnej kontrole potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Celkovo vykonali viac ako 5-tisíc kontrol.

Hygiena budov a prevádzok

Pracovníci prekontrolovali 1 500 subjektov a viac ako 2 400 prevádzok. Informuje o tom Štátna veterinárna a potravinová správa na webovej stránke.





Mimo bežnej pracovnej doby hygienici vykonali 60 kontrol, pričom pri 30 kontrolách boli zistené nedostatky. Mimo pracovnej doby skontrolovali 38 právnych subjektov a 60 prevádzok, nedostatky boli zistené na 30 maloobchodných prevádzkach.

Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadení a pomôcok či v hygiene skladovania.

Hodnotených 26 druhov ovocia a zeleniny

Pre odstránenie nedostatkov na mieste uložili blokové pokuty v celkovej výške 4 500 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas kontrol riešili uložením opatrení a sankcií. Pokuty boli vo výške takmer 120-tisíc eur. Najvyššia pokuta v mesiaci predstavovala 20-tisíc eur.

Celkovo inšpektori prekontrolovali 187-tisíc kilogramov ovocia a zeleniny, z čoho takmer 700 kilogramov nevyhovelo požiadavkám alebo všeobecnej norme. V maloobchodoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 630 kilogramov a vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 40 kilogramov.

Celkovo hodnotili inšpektori 26 druhov ovocia a zeleniny. Nevyhovujúce boli banány žlté, brokolica, cesnak, čučoriedky, hrozno stolové, jahody, maliny, mandarínky, paprika, rajčiaky a uhorky. Podľa pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín zo Španielska.

Štvorčlenná rodina zaplatí za jedlo a energie mesačne navyše zhruba 50 eur, vypočítala prezidentka Čaputová

Štvorčlenná rodina zaplatí mesačne za jedlo a energie oproti minulému roku navyše zhruba 50 eur. Ako ďalej uviedla prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti, zdražovanie pocítia najmä samoživitelia, viacdetné rodiny, či dôchodcovia žijúci osamelo. Prezidentka je presvedčená, že ľuďom, ktorých sa zdražovanie najviac dotkne, je potrebné pomôcť pravidelnou finančnou dávkou.





„Priamou a pravidelnou dávkou pre takéto situácie je v iných krajinách Európskej únie tzv. príspevok na bývanie, ktorý zohľadňuje zvýšené životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie.

Takýto príspevok samozrejme môžu ľudia využiť na úhradu akýchkoľvek životných nákladov podľa svojich potrieb, nielen na náklady spojené s bývaním," uviedla prezidentka.

V súvislosti so zdražovaním je podľa Čaputovej namieste hovoriť aj o ďalších systémových krokoch, akými sú napríklad valorizácia dávok v hmotnej núdzi s ohľadom na rast cien pre najchudobnejších ľudí. „Je potrebné, aby vláda konala rýchlo, koncepčne a s dostatočnými zdrojmi, aby občania mali istotu, že štát na nikoho nezabúda," konštatovala Čaputová.

Systémová pomoc pri zdražovaní? Podľa prezidentky by riešením mohol byť príspevok na bývanie

Systémovou pomocou pri zdražovaní na Slovensku by mohol byť príspevok na bývanie. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tento každomesačný príspevok podľa nej zohľadňuje životné náklady domácnosti v pomere k nákladom na bývanie.

Netreba hľadať nové riešenia

Štát by porovnal čisté príjmy domácností so zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie a príspevkom na bývanie by ich dorovnal tak, aby nízkopríjmovým domácnostiam umožnil dôstojné bývanie.

„Pri rôznom možnom nastavení kritérií na nárok tohto príspevku by štát mohol pomôcť takmer miliónu ľudí. Netreba hľadať nové riešenia, netreba objavovať koleso, najmä ak v 23 z 26 krajín OECD, už takýto mechanizmus funguje," upozornila hlava štátu.

Už nemôžeme dlhšie čakať

Občanom Slovenska, ktorí sú dnes v riziku chudoby, by príspevok na bývanie podľa Čaputovej pomohol zvládnuť ťažkú situáciu, v ktorej sa pre zdražovanie ocitli. S pomocou na zvládnutie zdražovania si podľa nej nemôžeme dovoliť dlhšie čakať.

Prezidentka SR si nemyslí, že dostatočnou a účinnou pomocou môže byť nejaká jednorazová dávka.

„Najmä ak naše makroekonomické vyhliadky podľa Národnej banky Slovenska upozorňujú, že aj v nasledujúcom roku nás bude trápiť zvýšená inflácia. Odborníci sa preto prikláňajú k opakovanému a cielene adresovanému príspevku," dodala.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené