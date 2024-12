Inflácia na Slovensku klesla po vyše roku na jednocifernú hodnotu, analytici priblížili jej ďalší vývoj

Celková inflácia klesla v júli už piaty mesiac po sebe. V medziročnom porovnaní boli tovary a služby drahšie o 9,7 percenta.

Spomalenie na jednocifernú hodnotu prišlo po viac ako roku. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú stále ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré spolu s bývaním a energiami tvoria dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Dynamika rastu cien potravín sa spomaľuje už štyri mesiace. V júli boli medziročne drahšie o 16,5 %. Dobrou správou podľa úradu tiež je, že tempo medziročného rastu sa spomalilo vo všetkých deviatich zložkách potravín.

Oleje a tuky zlacneli o 3,3 percenta

Viac ako 20-percentný rast cien pretrval už len pri zelenine a váhovo menej významných zložkách, ako pochutiny, cukor, džem a cukrovinky.





Prvýkrát po vyše dvoch rokoch dokonca poklesli ceny jednej z deviatich tried potravín. Oleje a tuky zlacneli o 3,3 percenta. Bolo to však podľa úradu dôsledkom najmä minuloročného vysokého júlového rastu cien masla a olejov.





Rast cien v odbore bývanie a energie v júli klesol na 8,4 percenta. To bola najnižšia hodnota od decembra 2021. Nad úrovňou 15 percent sa však stále udržali rasty cien tepelnej energie. Takmer o tretinu boli stále medziročne vyššie ceny pevných palív.

Rast cien nad 10 percent

Bázický efekt, teda zvýšenie cien v predošlých mesiacoch, ktoré sa prejavuje celých nasledujúcich dvanásť mesiacov, ovplyvňoval infláciu pri mnohých položkách spotrebného koša.





Rast nad 20 percent si aj v júli udržali naďalej ceny napríklad tovarov a služieb na bežnú údržbu domácností, primárneho a predprimárneho vzdelávania. Rast nad desiatimi percentami si zachovali aj ceny v reštauráciách a kaviarňach, ubytovacích službách, dovoleniek, ako aj tovarov a služieb osobnej starostlivosti.





Tlmiaci účinok mal najnovšie aj pokles cien rekreačných služieb a kultúry ovplyvnený zrušením koncesionárskych poplatkov. Z minulých mesiacov pretrval aj tlmiaci efekt medziročne lacnejších pohonných látok, o 16,3 percenta.

Slabnúci domáci spotrebný dopyt

Pokiaľ ide o ďalší vývoj inflácie, svoj vrchol má už za sebou a v zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.





Ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, zmierňovanie medziročnej inflácie bude podporovať silný bázicky efekt. „Inými slovami, vysoká porovnávacia základňa z minulého roka, ale ruku k dielu najskôr pridá i slabnúci domáci spotrebný dopyt,“ skonštatoval Koršňák.

Naopak, zvoľňovanie inflácie by aj naďalej mohli podľa neho pribrzďovať rastúce mzdy, ktoré budú brzdiť najmä spomaľovanie inflácie služieb, ale i aktuálne vyššie ceny ropy na svetových trhoch.

Rozhodnutia o regulovaných cenách

V priemere podľa prepočtov UniCredit Bank by mala inflácia tento rok dosiahnuť 11 percent a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 7 percent. Slovenská sporiteľňa pre tento rok predpokladá priemerný rast spotrebiteľských cien o 11,2 percenta.





Budúci rok by sa potom mala inflácia hýbať podľa UniCreditu na úrovni okolo štyri až päť percent. Kľúčové pre rast cien budúci rok budú podľa Koršňáka opäť rozhodnutia o regulovaných cenách energií na bývanie.





„Predpokladáme pritom, že k plnému premietnutiu trhových cien energií do cien plynu, tepla a elektriny pre slovenské domácnosti nepríde ani v budúcom roku a štát rast cien týchto položiek bude opäť čiastočne tlmiť,“ dodal Koršňák.

Šestnásť mesiacov dvojciferná inflácia

Spotrebiteľské ceny dosiahli v júli medziročný rast na úrovni 9,7 percenta, čo bolo aj v súlade s očakávaniami analytikov.

„Šestnásť mesiacov sme videli dvojcifernú infláciu, ktorá začala, keď ročná miera inflácie v marci 2022 presiahla 10 %. Aktuálne sa tak medziročná inflácia prvýkrát od februára 2022 vrátila na jednociferné hodnoty,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.





Ako doplnil analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin, spomaľovanie rastu cien potravín pokračuje a malo by pretrvať až do začiatku roka 2024. K spomaleniu by mal aj v nasledujúcich mesiacoch prispievať priaznivý vývoj cien agrokomodít, energií a výrobných cien potravín pre domáci trh.





Ku koncu roka by sa rast cien potravín mal zastaviť a začiatkom roka 2024 by mohli ich ceny medziročne aj mierne poklesnúť. „Aktuálne však ich rast zostáva stále veľmi vysoký, v júli 16,5 percenta, a zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti,“ dodal Karmažin.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu