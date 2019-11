Indovia budujú najväčšiu diamantovú burzu na svete

BRATISLAVA 1. novembra 2018 (WBN/PR) - Bombaj, Izrael i Belgicko. India totiž spracováva okolo 80% všetkých novo vyťažených diamantov na svete.

150 000 pracovných miest

Nový burzový komplex má zabezpečiť 150 000 pracovných miest. Okrem obchodníkov s diamantmi tu budú sídliť banky, gemologické laboratória, sklady s najmodernejšími trezormi, colný úrad, obchody i múzeum. Väčšinu kancelárií si už dopredu rezervovali obchodníci zo Suratu. Svoje zastúpenie tu plánujú aj obchodné spoločnosti z Bombaja, Antverp, Izraela, Hongkongu a Dubaja.

31 diamantových búrz

Burza v Surate navýši celosvetový počet diamantových búrz na číslo 31. Svoju diamantovú burzu má napr. Hongkong, New York, Dubaj, Londýn, Moskva alebo Istanbul. "Súčasným najvýznamnejším diamantovým obchodným centrom sú ale Antverpy, kde sídlia rovno štyri diamantové burzy. Známe belgické mesto len za prvý štvrťrok tohto roka zobchodovalo diamanty v hodnote 13 miliárd dolárov. Ako najväčšia býva označovaná Izraelská diamantová burza v Ramat Gan, ktorá združuje vyše 3 100 členov, " uvádza Alojz Ryšavý, klenotník a majiteľ ALO diamonds, ktorý s diamantmi na svetových burzách obchoduje už viac ako 20 rokov.

Burzový komplex v Surate nebude mať krátkodobo vplyv na slovenský ani český trh. Napríklad ALO diamonds nakupuje diamanty mimo indického trhu, a to primárne v Hongkongu, Tel Avive a Antverpách. Z dlhodobého hľadiska by mohla India svojou prevahou zatlačiť na ceny, čomu by sa kvôli konkurencieschopnosti museli prispôsobiť všetci svetoví hráči. Takýto vývoj je vzhľadom na doterajšie skúsenosti skôr menej pravdepodobný.

Bezpečnosť a najnovšie technológie

Najvyššou prioritou novej burzy je okrem veľkého množstva diamantových obchodov dôraz na bezpečnosť. Technologické zabezpečenie celého komplexu by mali zaisťovať najmodernejšie dostupné technológie. Vstupy do budov bude strážiť systém schopný rozpoznávať ľudské tváre. Každého návštevníka čaká niekoľkostupňová vstupná procedúra a neustály monitoring jeho pohybu vnútri komplexu.

Najväčšia diamantová burza sveta

Kým diamantová burza v Dubaji má rozlohu 465 tisíc metrov štvorcových a newyorská 418 tisíc metrov štvorcových, burzový komplex v meste Surat bude stáť na 613 tisícoch metroch štvorcových, čo z neho bude robiť najväčšiu diamantovú burzu na svete. India v súčasnosti investuje veľké peniaze aj do výstavby nového obchodného centra so šperkmi a drahými kameňmi v Bombaji, ktoré by malo vytvoriť až 100 tisíc pracovných miest a malo by sa stať najväčším indickým obchodným centrom, kde budú ponúkať šperky a drahé kamene veľkoobchodníci aj maloobchodníci.

Krajina diamantov a šperkov

India je historicky veľmi úzko spätá s diamantmi a šperkmi. "Indovia podľa rôznych zdrojov spracovávajú 70 až 90% všetkých novo vyťažených diamantov na svete. V štáte Gudžarát, do ktorého spadá Surat, je viac ako 10 tisíc spracovateľských a obchodných diamantových centier. Polovica z nich priamo v Surate. Viac ako 90% diamantov spracovávaných v Surate je dnes zobchodovaných v Bombaji. Až bude postavená nová medzinárodná burza v Surate, prevážanie týchto diamantov do Bombaja vo veľkej miere ustane, " dodáva Alojz Ryšavý.

India diamanty nielen spracováva, ale je tiež významným spotrebiteľským trhom. Necelých 10% zo všetkých predaných diamantov a diamantových šperkov na svete nachádza koncového zákazníka práve v Indii. Druhá najľudnatejšia krajina je tak ohľadom odbytu na tretej pozícii. Významnejším svetovým trhom je už len Čína s necelými 20% a USA so zhruba 50%.

Pozitívny výhľad do budúcnosti

Indických spracovateľov diamantov koncom roka 2016 výrazne zasiahla niekoľkomesačná kríza kvôli zrušeniu platnosti dvoch bankoviek s najvyššou hodnotou. India ale dočasnú krízu ovplyvňujúcu celý svetový diamantový priemysel prekonala a teraz hlási pozitívne čísla. Podľa Pramoda Agrawala, predsedu indickej Rady pre podporu vývozu drahokamov a šperkov, vzrastie tento rok vývoz klenotov a drahých kameňov z Indie o dvojciferné percento.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !