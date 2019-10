Individuálne trofeje nie sú všetko, tvrdí Cristiano Ronaldo a ohlásil návrat do reprezentácie

TURÍN 2. januára (WebNoviny.sk) - Útočník talianskeho futbalového klubu Juventus Turín Cristiano Ronaldo je pripravený vrátiť sa v roku 2019 do portugalskej reprezentácie. Čoskoro 34-ročný zakončovateľ (nar. 5. februára 1985) si po vlaňajších MS v Rusku dal prestávku v najcennejšom drese.

Úradujúci majstri Európy však aj bez neho na jeseň dokázali uspieť v skupinovej časti Ligy národov 2018/2019 a postúpili na júnový finálový turnaj, ktorý sa uskutoční práve v Portugalsku. "V roku 2019 mám v úmysle byť opäť k dispozícii nášmu trénerovi," povedal CR7 v rozhovore pre denník Record.

Dohoda s trénerom Santosom

Niekdajší hráč Realu Madrid či Manchestru United priznal, že s koučom Fernandom Santosom uzavrel dohodu, že vynechá reprezentačné zápasy v druhej polovici uplynulého roka. Chcel sa čo najlepšie aklimatizovať v Turíne, kde prestúpil po deväťročnom pôsobení na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua.

"Dohodli sme sa, že nebudem hrať za Portugalsko v prvej polovici tejto sezóny. Mám 33 rokov, práve som sa presťahoval do inej krajiny, kde ma čakali nové pracovné metódy, noví spoluhráči aj iné profesionálne a osobné postupy každodenného života. Myslím si, že to bola najlepšia voľba," poznamenal C. Ronaldo.

Dôležité tímové úspechy

Športová osobnosť uplynulého kalendárneho roka podľa spomenutého portugalského denníka sa tiež pristavila pri tom, že v ankete Zlatá lopta 2018 skončila "až" druhá za Chorvátom Lukom Modričom.

"Individuálne trofeje nie sú všetko. Oveľa dôležitejšie sú tímové úspechy. Rekordy sú pekné, ale vždy najprv myslím na to, ako pomôcť mužstvu. Samozrejme, neskrývam to, že mám rád takéto víťazstvá, ale neznamená to pre mňa koniec sveta, ak nevyhrám," vyhlásil 5-násobný najlepší svetový futbalista, ktorému špecializovaný web goal.com pre rok 2019 predpovedá, že opäť vyhrá prestížnu Ligu majstrov - tentoraz už vo farbách Juventusu Turín.





