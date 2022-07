Námorný incident v Suezskom prieplave by mal byť podľa Ruska viesť k hľadaniu nových možností a využívaniu alternatívnych dopravných trás, predovšetkým Severnej morskej cesty. Pre agentúru Interfax to v piatok uviedol Nikolaj Korčunov, poverenec ruskej vlády pre medzinárodnú spoluprácu v Arktíde.

Podľa Korčunova bude atraktivita severomorskej trasy krátkodobo aj dlhodobo stúpať, pretože "k tomu neexistuje žiadna alternatíva".

Ruský prezident Vladimir Putin urobil z arktického regiónu Ruska strategickú prioritu a nariadil investície do vojenskej infraštruktúry a ťažby nerastných surovín. S týmto tlakom úzko súvisí rozvoj Severnej morskej cesty, pričom Moskva vyhradila veľké sumy peňazí pre flotilu ľadoborcov a tankerov podobnej triedy.

Rusko zvýšilo úsilie na propagáciu svojej arktickej trasy práve po utorkovej nehode v Suezskom prieplave. Loď Ever Given, plaviaca sa pod panamskou vlajkou z Číny do Rotterdamu s 20.000 kontajnermi na palube, sa počas plavby prieplavom v piesočnej búrke odchýlila od svojho kurzu a narazila na plytčinu. Zablokovala tak prieplav, ktorý spája Stredozemné more s Červeným a zabezpečuje viac ako 10 percent svetového námorného obchodu, a to pre plavbu v oboch smeroch.

Výsledkom je, že v "zápche" tam uviazlo viac ako 100 lodí. Plavba cez prieplav pozastavená bola následne pozastavená 25. marca, keď odborníci dospeli k záveru, že je nemožné odstrániť plavidlo z plytčiny v priebehu niekoľkých dní. Avizovali pritom, že pôjde o prácu na niekoľko týždňov.

Množstvo lodí smerujúcich k prieplavu následne začalo meniť smer, aby sa dostali z Indického oceánu do Európy oboplávaním Afriky. Agentúra Bloomberg odhadla, že priemerný supertanker bude tento manéver stáť ďalších 300.000 dolárov len na dodatočné palivo.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar