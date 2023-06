Incheba chce vybudovať v Bratislave nové kongresové centrum, bude sa uchádzať o štátnu dotáciu

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Výstavnícka spoločnosť Incheba, a. s., sa bude uchádzať o štátnu dotáciu na vybudovanie nového kongresového centra v Bratislave. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Incheby Alexander Rozin v piatok informoval, že spoločnosť víta túto aktivitu, keďže hlavné mesto má potenciál na rozvoj kongresového turizmu.

"Naša spoločnosť funguje viac ako 40 rokov, máme v tejto oblasti potrebné know-how a profesionálne skúsenosti. Svoj projekt verejnosti predstavíme v priebehu septembra," uviedol Rozin.

Spoločnosť zároveň požiadala o stretnutie s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom a s ministrom financií Eduardom Hegerom, chce ich informovať o svojich nadchádzajúcich plánoch.

"Incheba ťaží najmä zo svojej strategickej polohy. Je doslova na skok do centra mesta, má ubytovacie a najmä parkovacie kapacity, nachádza sa v blízkosti bratislavského obchvatu a hraníc s Rakúskom a Maďarskom. Celkovo má výborné dopravné napojenie," poznamenal šéf najväčšieho slovenského výstavníckeho a kongresového areálu.

Spoločnosť vo svojej histórii investovala do rozvoja infraštruktúry vlastné zdroje vo výške viac ako 50 miliónov eur bez finančnej podpory štátu či hlavného mesta Bratislavy.

Najväčším priestorom v Inchebe je hala Expo Arena s kapacitou 4 500 miest na sedenie, respektíve 9-tisíc miest na státie.

"Máme dlhodobé skúsenosti s usporadúvaním kongresov, konferencií a samitov na najvyššej úrovni. Zamestnávame najlepších odborníkov na Slovensku v tejto oblasti a radi by sme ich preto ponúkli občianskemu združeniu Národné kultúrne a kongresové centrum, ktoré spustilo túto iniciatívu," zdôvodnil Rozin.

Išlo napríklad o konferenciu OSN o biologickej diverzite, organizačno-technické zabezpečenie návštevy prezidenta USA Georgea W. Busha v Bratislave, ale aj v Budapešti a Prahe.

Ako aj o samit ministrov obrany členských štátov NATO, samit lídrov 27 členských krajín Európskej únie, kongres Európskej futbalovej federácie (UEFA) s účasťou delegácií zo všetkých 55 členských krajín či zasadnutie ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Bolo to najväčšie podujatie svojho druhu v modernej histórii Slovenska, s účasťou ministrov zahraničných vecí 57 členských štátov OBSE a z partnerských krajín z Ázie a Stredomoria.

Incheba v roku 2013 uspela v konkurencii Prahy, Berlína a Viedne o usporiadanie dvojmesačného podujatia pre spoločnosť Nissan Europe, na ktorom bolo desaťtisíc účastníkov z celej Európy.

Viac k téme: kongresové centrum, turizmus

