Ikea Slovensko dosiahla vlani obrat 113 miliónov eur, bol takmer totožný s minuloročným

24.1.2022 (Webnoviny.sk) - IKEA Slovensko dosiahla vlani obrat 113 miliónov eur. V porovnaní s rokom predtým bol takmer totožný. Ikea o tom informuje prostredníctvom tlačovej správy.

Obrovská výzva

„Pretrvávajúca pandémia predstavuje obrovskú výzvu pri plnení objednávok, no prijali sme ju ako príležitosť na zlepšenie riešení v oblasti elektronického obchodu. Výsledkom je viac ako 30-percentný podiel nákupu online na celkových tržbách. Celkovo bol náš posledný finančný rok porovnateľný s tým predchádzajúcim,“ uviedol obchodný riaditeľ a riaditeľ pre oblasť trvalej udržateľnosti v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku David McCabe.

Spoločnosť investovala 146-tisíc eur do rozvoja podnikania a otvorila aj nové výdajné miesta. Tie sú teraz pre zákazníkov dostupné okrem Košíc aj v Žiline či v Banskej Bystrici.

Vytvorené pracovné miesta

Oproti finančnému roku 2020 narástol aj počet zamestnancov, a to o viac ako 17 percent. Pracovné miesta boli vytvorené pre pozície v oblasti online nákupov, ktoré tvorili podiel z predaja 30,7 percenta. Ikea spustila novú aplikáciu a pripravuje pilotný projekt Scan & Pay.

Služba umožní naskenovať a zaplatiť za výrobky priamo v aplikácii bez nutnosti manipulovať s tovarom priamo v predajni. Pre slovenských zákazníkov bude dostupná od roku 2023. Rovnako vzniklo nové oddelenie Circilar Hub, ktorý dostane online rozmer. Zákazníci si tak budú môcť prezrieť nábytok z druhej ruky online.

Do budúcnosti sa Ikea celosvetovo zaviazala k vyraďovaniu plastov, ktoré bude postupne prebiehať od roku 2025 do 2028. Rovnako chce do roku 2025 ponúkať 50 percent hlavných jedál na rastlinnej báze s tým, že 80 percent jedál nebude obsahovať červené mäso. Spoločnosť pokračuje aj v recyklácii vianočných stromčekov, z ktorých chce vyrábať nábytok.

Vianočné sviatky bez plytvania jedlom: Tipy na spracovanie zvyškov

Vianočné sviatky sú symbolom hojnosti, radosti a pohostinnosti, no často aj obdobím, keď jedlo končí v koši viac ako kedykoľvek predtým.

Plytvanie jedlom však nielen zaťažuje životné prostredie, ale aj zvyšuje rodinné výdavky.

Ako si užiť sviatky bez zbytočného odpadu a efektívne spracovať zvyšky zo sviatočného stola? Prinášame praktické a kreatívne tipy.

Prečo riešiť plytvanie jedlom počas sviatkov?

Počas Vianoc má mnoho rodín tendenciu pripravovať jedlo vo veľkých množstvách, aby na stole nič nechýbalo. Táto tradícia však často vedie k nadmernému množstvu zvyškov, ktoré nemajú dostatočné využitie. Podľa odhadov až tretina jedla vyrobeného na svete končí ako odpad – počas sviatkov je toto číslo ešte vyššie.





Plytvanie jedlom znamená nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj zbytočné zaťaženie životného prostredia, keďže vyhodené potraviny produkujú metán, ktorý prispieva ku klimatickým zmenám.

Ak však ku sviatočným hostinám pristúpime rozumne, môžeme tento problém minimalizovať. Kľúčom je plánovanie, správne skladovanie a kreatívne spracovanie zvyškov.

Plánujte s rozumom – varte len to, čo zjete

Plánovanie je najefektívnejší spôsob, ako predísť plytvaniu jedlom. Skôr než začnete variť, premyslite si, koľko hostí budete mať a aké množstvo porcií na osobu bude postačujúce. Nepodľahnite nutkaniu „pre istotu“ variť oveľa viac – namiesto toho sa zamerajte na kvalitu pokrmov.





Pri nákupoch si napíšte presný zoznam ingrediencií a držte sa ho. Vyhnite sa impulzívnym nákupom veľkých balení potravín, ktoré možno ani nevyužijete. Navyše, pokrmy ako šaláty či prílohy pripravujte v menších dávkach, ktoré môžete podľa potreby dopĺňať čerstvé.

Uchovávajte zvyšky správnym spôsobom

Správne skladovanie zvyškov môže rozhodnúť o tom, či sa jedlo zužitkuje, alebo skončí v koši. Jedlá uskladnite v dobre uzatvárateľných nádobách a uložte ich do chladničky alebo mrazničky.





Mäso, pečivo, zelenina aj omáčky vydržia dlhšie, ak ich zamrazíte v jednotlivých porciách, ktoré môžete postupne zohrievať podľa potreby.





Aby ste si uľahčili orientáciu, označte nádoby štítkami s dátumom uloženia. Tým predídete situáciám, keď sa v chladničke ocitne jedlo, na ktoré zabudnete. Rovnako dbajte na to, aby jedlá neboli skladované príliš dlho – najmä mäso a mliečne výrobky majú krátku trvanlivosť.

Kreatívne recepty zo zvyškov

Zvyšky zo sviatočných hostín nie sú len odpad – sú príležitosťou na vytváranie nových, chutných pokrmov. Tu je niekoľko nápadov, ako ich využiť:







Mäso: Pečená hydina, ako kura alebo morka, môže byť základom pre lahodné sendviče, wrapy alebo šaláty. Z kostí a zvyškov mäsa pripravíte chutný vývar, ktorý využijete na polievky alebo omáčky.





Zemiaky: Varenej alebo pečenej zelenine a zemiakom môžete vdýchnuť nový život vo forme zemiakových placiek, zapekaných jedál či pyré.





Vianočné pečivo: Staršie koláče, ako štrúdľa či bábovky, sú ideálne na chlebový puding alebo domáce tiramisu. Jemne vysušené pečivo môžete rozmixovať na strúhanku.





Zelenina: Zvyšky pečenej alebo dusenej zeleniny sú skvelé na prípravu polievok, zeleninového pyré alebo ako základ na vegetariánske omáčky.





Nepoužiteľné zvyšky kompostujte

Ak predsa len máte jedlo, ktoré už nie je možné skonzumovať, kompostovanie je ekologickým spôsobom, ako sa ho zbaviť. Väčšina ovocia, zeleniny, vaječných škrupín a neochuteného pečiva je vhodná na kompost. Mastné a mäsové zvyšky by ste sa mali vyvarovať, keďže môžu priťahovať škodcov.

Zdieľajte s komunitou alebo pomôžte tým, ktorí to potrebujú

Ak máte jedla viac, než dokážete spotrebovať, zdieľajte ho s ostatnými. Susedia, priatelia alebo miestne charity ocenia vašu štedrosť. Na internete môžete nájsť skupiny zamerané na zdieľanie potravín, ktoré by inak skončili ako odpad.