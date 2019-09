Ideme zabojovať o pohárovú Európu, znie z Horných Orešian po vyradení Slovana

HORNÉ OREŠANY 31. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalový klub TJ Iskra Horné Orešany z obce s približne dvomi tisíckami obyvateľov v trnavskom okrese nečakane "vyradil" v slovenskej pohárovej súťaži Slovnaft Cup 2018/2019 účastníka Fortuna ligy a obhajcu prvenstva ŠK Slovan Bratislava.

O kontumácii pôvodného výsledku stretnutia 2. kola SC (, pozn.) v neprospech "belasých" rozhodla Športovo-technická komisia Slovenského futbalového zväzu.

Bol to zápas storočia

Dôvodom bol neoprávnený štart chorvátskeho stredopoliara Marina Ljubičiča v drese bratislavského tímu. Pre Hornoorešancov ide o najväčší úspech v 28-ročnej histórii klubu.



"Pre Slovan to mala byť tréningová jednotka, ako tvrdil ich tréner. Pre nás to bol zápas storočia. Na to, že to mal byť iba tréning, postavili kvalitnú zostavu. Nepovedal by som, že predviedli výkon hodný rozdielu piatich líg," uviedol pre agentúru SITA stredný obranca Iskry Marek Planeta.

V stretnutí proti Slovanu absolvoval plnú minutáž. "Napriek tomu, že sú profíci a my amatérski hráči, správali sa k nám ako k rovnocenným," vyzdvihol charakter súpera.

V obci i klube panuje výborná atmosféra

Hoci Horné Orešany pôvodne podľahli súperovi zvučného mena 0:2, napokon pre nedôslednosť realizačného tímu Slovana predsa len kontumačne postúpili a v 3. kole Slovnaft Cupu nastúpia proti MFK Vrbové.

"Na ihrisku sme nechali všetko a napokon to stálo za to. Myslím si však, že po výsledku 0:2 nebol nespokojný žiaden náš fanúšik," uviedol Planeta. TJ Iskra v úvodnom vystúpení tohtoročnej edície slovenského pohára triumfovala nad TJ Slavoj Boleráz 2:1.

V obci i klube panuje po postupe výborná atmosféra. "V lige podávame nevyrovnané výkony, a tak sme sa v kabíne dohodli, že sa budeme sústrediť iba na Slovnaft Cup. Po vyradení jedného z favoritov chceme zabojovať o pohárovú Európu," žartovne uzavrel 21-ročný defenzívny pilier. TJ Iskra Horné Orešany je po štyroch kolách na 8. mieste tabuľky V. ligy Západ so ziskom štyroch bodov.

