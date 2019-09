Ibrahimovič do AC Miláno nepôjde, v Los Angeles Galaxy splnili jeho podmienky

MILÁNO 10. decembra (WebNoviny.sk) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič zostane v americkej Major League Soccer (MLS), kde si bude naďalej obliekať dres Los Angeles Galaxy.

Informáciu potvrdil športový riaditeľ AC Miláno Leonardo, ktorý sa snažil získať hviezdneho zakončovateľa späť do červeno-čierneho dresu v rámci hosťovania.

Tridsaťsedemročný rodák z Malmö v minulosti hrával za "rossoneri" a pomohol klubu k zisku majstrovského titulu v Serie A v roku 2011.

"Zlatan dal slovo LA Galaxy, že ak splnia jeho podmienky, zostane v tíme, čo sa napokon potvrdilo. Mohol to byť krásny príbeh, pretože by priniesol kvalitu do nášho tímu. Nemôžeme povedať, že by obe strany nerozmýšľali o presune do Milána, ale nie je to možné," vyjadril sa 49-ročný funkcionár, ktorý počas hráčskej kariéry vyhral s Brazíliou majstrovstvá sveta.

Ibrahimovič pôsobí v USA od marca tohto roka a v 27 štartoch v tamojšej MLS dosiahol 22 presných zásahov.

