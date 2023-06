Hyponájom, najprv sa nasťahujte, hypotéku riešte neskôr

14.3.2023 (SITA.sk) - Na lepšiu hypotéku si odteraz môžete počkať v novom byte.

Bývanie v Bratislave na dosah

Hyponájom je nová služba pre záujemcov o bývanie v bratislavskom projekte Slnečnice. Postup je jednoduchý, stačí si vybrať váš vysnívaný byt, ktorý budete mať na dva roky rezervovaný. Počas tohto obdobia môžete v byte bývať a v pokoji si ho zariadiť podľa vlastných predstáv. Kedykoľvek počas tohto obdobia môžete byt odkúpiť za cenu dohodnutú pri podpise zmluvy.

Chcem vedieť o Hyponájme viac.

Komu Hyponájom pomôže najviac?

Máte pár mesiacov do návratu z rodičovskej dovolenky, tesne vám nevychádza hypotéka, chcete lepšie podmienky úveru alebo potrebujete najprv predať svoj starý byt? Hyponájom je určený práve vám. Nemusíte sa pretekať s časom, doprajte si dvojročný odklad, počas ktorého sa môžete zabývať vo vašom vysnívanom byte v Slnečniciach. V kompletne zabývanej živej štvrti s dostupnou vybavenosťou, ktorá je už teraz domovom pre viac ako 5 000 ľudí.

Bývanie ako vo vlastnom, ale lacnejšie

Za nájom vášho nového bytu budete počas dvojročného obdobia platiť toľko, koľko by ste ešte pred pár mesiacmi platili za štandardný hypotekárny úver vo výške 80 % kúpnej ceny bytu na dobu 30 rokov s úrokovou sadzbou 1 %. V súčasnosti hypotéku so sadzbou nižšou ako 4 % na Slovensku zoženiete len ťažko. Vychutnajte si výhody bývania v novostavbe, ktorú si zariadite presne podľa seba, a plaťte menej. Platí, že na váš nový byt si môžete napísať aj trvalé bydlisko, a to ešte pred tým, ako ho odkúpite.

Hyponájom zatiaľ v Slnečniciach

CRESCO REAL ESTATE začalo pilotne s Hyponájmom v bratislavských Slnečniciach, v jednej z najmodernejších štvrtí na Slovensku, a to v oboch jej zónach Po kolaudácii postupne do ponuky Hyponájmu pribudnú aj nové byty z projektov Slnečnice UNIQ a Slnečnice POP. Výhľadovo budú môcť záujemcovia o vlastné bývanie využiť Hyponájom vo všetkých projektoch developera CRESCO REAL ESTATE.

Slnečnice sú živé miesto

V tejto štvrti plnej aktívnych komunít žije už v súčasnosti viac ako 5 000 ľudí. K dispozícii majú veľkorysé parky, ale aj občiansku vybavenosť v podobe lekárov, škôlok až po rozmanité reštaurácie, obchody a služby. Už o necelé dva roky získajú Slnečnice aj priame električkové prepojenie do centra Bratislavy. V kombinácii s prírodou a voľnočasovými možnosťami, ktoré ponúka susediaca obľúbená petržalská hrádza a ramená Dunaja, ide o jedinečné bývanie v meste.

Viac sa o Hyponájme dočítate na https://www.slnecnice.sk/hyponajom.

