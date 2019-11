Hygienici varujú pred nebezpečnou misou na pečenie, uniká z nej hliník

5.8.2019 (Webnoviny.sk) - Pred únikom hliníka z hnedej keramickej misy na pečenie varuje Úrad verejného zdravotníctva SR. Misa na pečenie s názvom Schmortopf - ceramic slow cooker je pôvodom zo Španielska, predáva sa aj ako Cazuela Schmortopf. Varovanie z Rakúska dostal ÚVZ 2. augusta.

Je predpoklad, že na Slovensku sa predáva vo filiálkach spoločnosti TEDi, informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

"Predmetný výrobok sa môže nachádzať na trhu na území Slovenskej republiky. Odporúčame spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja," píše sa v tlačovej správe. Príslušné orgány verejného zdravotníctva už prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku zo slovenského trhu.

ÚVZ dostal upozornenie prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF). Názov výrobku je Schmortopf - ceramic slow cooker a na etikete je uvedené Cazuela Schmortopf a EAN kód má 71851003421000000150. Výrobcom pekáča je Arte Regal Import SL, C/Comtat 44 Pol Ind La Cova, Manisis 46940, Španielsko, distribútorom TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, Dortmund 44309, Nemecko. Vo výrobku zistili únik hliníka, čo je v rozpore s európskym nariadením, podľa ktorého musia byť materiály a predmety vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !