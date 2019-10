Hydinári upozorňujú pred podozrivo lacnými vajciami, Slováci by mali kontrolovať dva údaje

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) - Nedostatku konzumných vajec sa slovenskí spotrebitelia pred tohtoročnou Veľkou nocou nemusia obávať. Slovenskí producenti sú schopní z vlastných zdrojov pokryť aj zvýšené požiadavky obchodných reťazcov a stravovacích zariadení vajcami rôznych veľkostí. Informovala o tom Únia hydinárov Slovenska (ÚHS).

Zvýšený dopyt

V období pred Veľkou nocou je podľa ÚHS každoročne zvýšený dopyt po slepačích vajciach. Nielen aby potešili v podobe rôznych kraslíc, ale sú aj súčasťou tradičných veľkonočných jedál.

Už niekoľko týždňov však pociťujú hydinári tlak obchodných reťazcov na znižovanie cien s úmyslom ponúkať vajcia v akciách a takto pritiahnuť do predajní zákazníkov.

Tesne pred dátumom spotreby

"Hydinárov to stavia do pozície, že odbytové ceny im ani nepokrývajú výrobné náklady, napriek tomu že už bol schválený zákon o neprimeraných obchodných praktikách. ÚHS preto predpokladá, že v tomto predsviatočnom období sa na slovenskom trhu objavia vo väčšej miere až podozrivo lacné vajcia z dovozu, veľakrát aj také, ktoré majú tesne pred dátumom spotreby. Dôkazom toho je fakt, že obchodný reťazec s tradične najnižšou ponukou slovenských potravín už má na pultoch poľské vajcia, ktoré v nedávnej minulosti sprevádzali kauzy so salmonelou a fipronilom a tak z nášho trhu na čas zmizli," konštatovala ÚHS.





ÚHS dodala, že pritom ide o vajcia z klietkových chovov, ktorých majú domáci producenti plné sklady. Únia hydinárov Slovenska tiež upozornila spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť čerstvé a zdravotne bezpečné vajcia vyprodukované na Slovensku, že by si mali pri kúpe skontrolovať nielen škatuľu, v ktorej sú vajca zabalené, ale aj overiť krajinu pôvodu priamo na škrupine vajca.

