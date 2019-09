Hviezdny Neymar čelí obvineniu zo znásilnenia, vidí v tom pokus o vydieranie

RIO DE JANEIRO 2. júna (WebNoviny.sk) - Brazílski vyšetrovatelia informovali, že neznáma žena obvinila tamojšieho futbalistu Neymara zo znásilnenia, ku ktorému malo dôjsť v priebehu mája v Paríži.

Dvadsaťsedemročný útočník obvinenie poprel a považuje to za pokus o vydieranie jeho osoby. Na svoju obranu v niekoľkominútovom video na instagrame preto publikoval správy, ktoré si s dotyčnou vymenil prostredníctvom aplikácie WhatsApp.

Padol do pasce

Žena, s ktorou sa Neymar stretol, sa v piatok prihlásila na polícii v Sao Paule a podala výpoveď. Olympijský šampión z Ria 2016 uviedol, že padol do pasce a v budúcnosti sa z nepríjemného incidentu poučí.

"Bol to vzťah medzi mužom a ženou medzi štyrmi stenami. Na druhý deň sa nič nestalo. Dúfam, že si vyšetrovatelia prečítali správy, ktoré som si s tou ženou vymenil, a pochopili, čo sa stalo," uviedol Neymar, ktorý si s neznámou ženou písal od 11. marca. Poslednú správu si dvojica vymenila 16. mája - bez náznaku spáchania nejakého zločinu.

Ako snehová guľa

"Je to ťažká chvíľa. Ak rýchlo nepreukážeme pravdu, bude to ako snehová guľa, ktorá sa začne nabaľovať. Ak treba poskytnúť všetky Neymarove správy s tou ženou, urobíme to," poznamenal hráčov otec.

Neymar sa v tomto období pripravuje s brazílskou reprezentáciou na blížiaci sa "domáci" juhoamerický šampionát Copa América 2019 (14. júna - 7. júla).





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !