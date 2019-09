Hviezdny Messi môže na konci sezóny odísť z FC Barcelona, môže za to klauzula v zmluve

6.9.2019 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalista Lionel Messi môže po skončení aktuálnej sezóny 2019/2020 odísť zo španielskeho veľkoklubu FC Barcelona. Ako referuje web španielskeho denníka El País, tridsaťdvaročný rodák z Rosaria má v zmluve platnej do 30. júna 2021 zakotvenú klauzulu, podľa ktorej môže odísť z tímu "blaugranas" na konci každého ročníka v závislosti od toho, ako sa bude cítiť. Podmienkou má byť akurát to, že tak môže učiniť až po 32. narodeninách. Tie oslávil 24. júna.

Kľúčová úloha v tíme

Messi hráva za A-mužstvo FC Barcelona od roku 2004 a jeho úloha v tíme je absolútne kľúčová. Nielenže strieľa veľa gólov, ale už len jeho pobyt na ihrisku vyvoláva v spoluhráčoch zvýšené sebavedomie a u súperov zasa priveľký rešpekt.

Doteraz predĺžil kontrakt s katalánskym veľkoklubom už osemkrát - ostatný raz predvlani. Dohoda o Messiho možnosti kedykoľvek po sezóne opustiť organizáciu z Camp Nou vznikla najmä vďaka jeho dlhoročnej lojalite ku klubovej značke.

S platom a vekom by to bolo ťažké

"Súhlasíme s tým, že to môže ukončiť, kedykoľvek bude chcieť, na konci ktorejkoľvek sezóny. Na tomto sa dohodli obe strany," uviedol pre El País nemenovaný zdroj z prostredia klubu.

Zároveň podotkol, že v Barcelone už v minulosti mali v pracovných dokumentoch umiestnené podobné klauzuly aj iné klubové legendy ako Andrés Iniesta, Carles Puyol či Xavi Hernández, a odchodu Messiho do iného klubu sa neobávajú. Dôvodom je aj vysoká gáža, ktorú kapitán FCB poberá. "S jeho platom aj vekom by to preňho bolo veľmi ťažké," dodal pracovník barcelonského klubu.





