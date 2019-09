Hurikán Humberto zosilnel na búrku tretej kategórie, blíži sa k Bermudským ostrovom

Podľa úradov by mal vietor so silou tropickej búrky, v nárazoch až s hurikánovou silou, zasiahnuť ostrovy v stredu okolo 15:00 a trvať by mal až do štvrtka rána. Zároveň sa očakáva, že napadá až 10 centimetrov zrážok. Hurikán by mal podľa predpovedí len prejsť k severnej časti Bermúd.