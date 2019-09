Hurikán Florence si vyžiadal tri ľudské životy, na juhovýchode USA zrušili vyše 2000 letov

WILMINGTON 14. septembra (WebNoviny.sk) - Hurikán Florence, ktorý v piatok zaútočil na juhovýchodné pobrežie Spojených štátov, si vyžiadal tri ľudské životy.

Matka s malým dieťaťom zahynuli po tom, ako na ich dom spadol strom. Otca previezli do nemocnice so zraneniami, o jeho stave zatiaľ nie je nič známe. O príčinách úmrtia tretej osoby zatiaľ nie sú žiadne informácie. Ku všetkým trom úmrtiam prišlo vo Wilmingtone v štáte Severná Karolína a informovala o nich miestna polícia.





Na juhovýchode USA zrušili v súvislosti s úderom hurikánu Florence na pevninu už 2 100 letov. Informovala o tom v piatok agentúra Associated Press (AP), ktorá uvádza, že mnohé letiská zostávajú celkom zatvorené. Najmenej do pondelka bude napríklad v rámci preventívnych opatrení zatvorené letisko v Charlestone v štáte Južná Karolína. Na medzinárodnom letisku vo Wilmingtone by mali podľa aktuálneho plánu obnoviť prevádzku v sobotu okolo obeda.

AP pripomína, že počet zrušených letov je síce vysoký, no zďaleka nie tak vysoký, ako počas minuloročného hurikánu Harvey, kedy museli len v samotnom Houstone zrušiť viac ako 11-tisíc letov.

Hurikán Florence dospel k pevnine štátu Severná Karolína blízko mesta Wrightsville Beach v piatok o 07:15 miestneho času (13:15 stredoeurópskeho letného času). Hurikán už spôsobil výpadok elektriny pre takmer 437-tisíc odberateľov v Severnej i Južnej Karolíne.

Union Point Park v meste New Bern v Severnej Karolíne po príchode hurikánu Florence. 14. september 2018

Obyvatelia mesta Wilmington v Severnej Karolíne po príchode hurikánu Florence. 14. september 2018

Mesto Wilmington v Severnej Karolíne počas hurikánu Florence. 14. september 2018

