Humenský cintorín bude počas sviatkov otvorený dlhšie, na poriadok dohliadne mestská polícia

HUMENNÉ 31. októbra (WebNoviny.sk) - Technické služby mesta Humenné v súvislosti s očakávaným náporom návštevníkov miestneho cintorína na ulici Janka Kráľa v Humennom počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých prijali viacero opatrení pre nerušený priebeh spomienkového aktu. Opatrenia potrvajú do nedele 4. novembra.

Ozvučenie clivou hudbou

Ako informovala agentúru SITA Michaela Dochánová z tlačového referátu humenskej radnice, do utorka 30. októbra na pohrebisku vyhrabali trávu, lístie a odpratali tiež staré vence z priestorov mimo hrobov. Od stredy 31. októbra až do nedele 4. novembra je miestny cintorín otvorený denne v čase od 7. do 22. hodiny.

Prevádzka pohrebiska bude počas stredy zabezpečená do 17. hodiny, od štvrtka do nedele od 7. do 18. hodiny. Počas uvedených dní bude na cintoríne zabezpečené osvetlenie celého pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov až do 22. hodiny. Každý deň v čase od 8:00 do 18:00 bude cintorín ozvučený clivou hudbou.

Kontrolné hliadky polície

Pitná voda, resp. výpustné ventily budú k dispozícii na určených miestach existujúcich hydrantov. V prípade nulových a mínusových teplôt však bude pitná voda odstavená.

V prevádzke na pohrebisku v priebehu spomienkového aktu je mobilné sociálne zariadenie, ktoré bude k dispozícii od 8. do 20. hodiny. „Pre zabezpečenie poriadku a čistoty na pohrebisku, ako aj na zamedzenie krádeže, vytvorí Mestská polícia kontrolné hliadky, ktoré budú mať na pohrebisku službu,“ informovala Dochánová.

Lepšiu orientáciu na humenskom cintoríne od októbra zabezpečuje spustenie jeho digitálnej verzie na stránke www.slovenskecintoriny.sk. V rámci digitalizácie cintorína bolo graficky spracovaných viac ako 5 800 existujúcich hrobových miest.

