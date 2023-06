Humanitárni pracovníci nemohli zasahovať pri kolapse Kachovskej priehrady, OSN kritizuje Rusko

19.6.2023 (SITA.sk) - Organizácia Spojených národov (OSN) skritizovala Moskvu za to, že údajne odmieta povoliť prístup humanitárnym pracovníkom do Ruskom okupovaných oblastí zasiahnutých nedávnym kolapsom Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny.

Humanitárna koordinátorka OSN pre Ukrajinu Denise Brown v nedeľu v noci vo vyhlásení uviedla, že kontaktovali Moskvu a Kyjev, keďže majú pod kontrolou časti Chersonskej oblasti, kde sa nachádza priehrada a nádrž, s cieľom riešiť „ničivú deštrukciu“ spôsobenú pretrhnutím, no ruská vláda zatiaľ odmietla ich „žiadosť o vstup do oblastí pod jej dočasnou vojenskou kontrolou“.

„Vyzývame ruské úrady, aby konali v súlade so svojimi záväzkami podľa medzinárodného humanitárneho práva,“ vyzvala Brown v stanovisku.

Voda z priehrady vyhnala ľudí z domovov, ohrozila dodávky elektriny a spôsobila environmentálnu katastrofu.

Exkluzívne zábery z dronov a informácie, ktoré získala agentúra The Associated Press (AP), naznačujú, že Rusko malo prostriedky, motív a príležitosť vyhodiť priehradu, ktorú má pod kontrolou, do vzduchu. Niektorí analytici kolaps priehrady vnímajú ako pokus Ruska zmariť ukrajinskú protiofenzívu v Chersonskej oblasti.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz