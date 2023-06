Huawei ukázal rast ekosystému HMS a predstavil víziu do budúcna

15.11.2021 (Webnoviny.sk) - Za účasti lokálnych vývojárov aplikácií a ďalších partnerov tiež prezentovala výsledky slovenského tímu a víziu HMS do budúcna, a to ako na globálnej, tak aj lokálnej úrovni.

Huawei teraz pomáha 5,1 miliónom registrovaným vývojárom spojiť sa s viac ako 730 miliónmi zariadení MAU po celom svete; počet aplikácií integrovaných s jadrom HMS vzrástol medziročne o 81 % - na 173 000 a za prvé tri štvrťroky tohto roka zaznamenala AppGallery celosvetovo viac ako 332,2 miliardy distribúcií aplikácií, čo predstavuje medziročný nárast o 13 %.

Od svojho globálneho spustenia v roku 2018 dosiahla platforma Huawei AppGallery viac ako 560 miliónov globálnych MAU, vrátane 42 miliónov v Európe. Huawei tiež zaznamenal veľké zisky vo svojej vlastnej súprave základných HMS aplikácií s Huawei Petal Maps teraz so 7 miliónmi aktívnych používateľov mesačne v Európe a Huawei Petal Search s 32 miliónmi MAU po celom svete a viac ako 3 000 partnerov sa teraz aktívne podieľa na zoznamoch v 20 kategóriách. V porovnaní s minulým rokom vzrástol aj podiel výnosov voči partnerom o 62 %.

Populárna séria aplikácií Petal vrátane Petal Search, Petal Maps a Petal Assistant sa neustále zdokonaľuje, a to vďaka partnerstvám v sektoroch ako cestovanie či nakupovanie. Petal Search 2.0, multimodálny vyhľadávací nástroj novej generácie, ponúkne inovatívne vyhľadávanie vo viac ako 20 rôznych odvetviach vrátane komunikácie, videí, nakupovania, letov, miestnych firiem a ďalších. S priemerným počtom 8 miliárd vyhľadávaní denne, umožňuje Petal Search partnerom efektívne distribuovať obsah prostredníctvom vlastnej platformy UniBox spoločnosti Huawei.

Z pohľadu cestovania má aplikácia Petal Maps, ktorá je dostupná vo viac ako 166 krajinách a regiónoch a nedávno získala prestížne ocenenie Red Dot Design Award, teraz odhadom 20 miliónov globálnych MAU. Najnovšia aktualizácia Petal Maps prinesie platformu vybavenú s ešte väčším počtom možností, vrátane presného určovania polohy, zobrazovania topografických máp, rôznorodých interaktívnych mapových vlastností, hĺbkového vyhľadávania údajov, vysokokvalitného navádzania na úrovni jazdných pruhov a Map Studio. Všetky z nich poskytujú koncovému používateľovi interaktívny a informatívny zážitok z navigácie.

Huawei Ads je reklamná platforma, prispôsobená pre zariadenia Huawei. Odteraz je prístupná pre mediálne agentúry a vydavateľov aplikácií na celom svete. Platforma zahŕňa aj služby vydavateľa Huawei Ads, ktoré vývojárom umožňujú integrovať súpravu Huawei Ads a generovať dodatočné príjmy zo svojich aplikácií.

Huawei Ads dáva inzerentom možnosť vybrať si umiestnenia v rámci ekosystému Huawei, vrátane priamych umiestnení na zariadeniach, vlastných umiestnení v AppGallery, ako aj nových reklám vo vyhľadávaní v Petal Search a grafických reklám v aplikáciách Huawei a aplikácií tretích strán. Nástroje ako Smart Bidding, Smart Banners spolu s odkazmi na inštaláciu jedným kliknutím poskytujú inzerentom lepšie možnosti kontroly a produkčné možnosti na maximalizáciu obratu investícií.

Od svojho spustenia v januári 2020 dosiahla denná návštevnosť služieb Huawei Ads v Európe viac ako 600 miliónov a podľa najnovšej správy AppsFlyer bola uvedená aj ako jedna z najrýchlejšie rastúcich platforiem v Európe.

Huawei Ads tiež ponúka partnerom motivačný program vrátane bezplatnej skúšobnej sumy, stimulov za skoré spustenie a prémiových mediálnych zdrojov pre priamych inzerentov a certifikované agentúry v Európe.

Huawei taktiež predstavil nové vývojárske súpravy HMS Core 6 na podporu vytvárania konkurencieschopnejších funkcií pre aplikácie – spolu 69 súprav a 21 738 rozhraní API. Celá škála funkcií HMS Core umožní vývojárom vytvárať kvalitné aplikácie s kontextovými riešeniami pre viaceré smart zariadenia vrátane smartfónov, tabletov, smart televízorov, nositeľných zariadení a audio produktov. Tieto funkcie možno použiť aj na vytváranie aplikácií bežiacich na systéme Android, HarmonyOS a iOS pomocou medziplatformových vývojových rámcov, ako sú React Native a Cordova.

Spoločnosť Huawei opätovne potvrdila svoj záväzok voči duchu spolupráce vo všetkých oblastiach technických inovácií ohlásením viacerých programov podpory, ktoré budú v Európe ponúkané jednotlivým vývojárom, ako sú Huawei Student Developer (HSD) a Huawei Developer Group (HDG). Tieto komunity sa vyvíjajú prostredníctvom zdieľania znalostí o vznikajúcich technológiách a snažia sa podporovať ostatných vývojárov pri vytváraní nových a inovatívnych aplikácií.

