Huawei má v Británii stopku, operátori nebudú môcť pre 5G siete používať jeho zariadenia

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mobilní operátori vo Veľkej Británii nebudú môcť od 31. decembra kupovať nové vybavenie pre budovanie 5G sietí od čínskej spoločnosti Huawei a do roku 2027 musia zo svojich sietí odstrániť všetky nástroje pre 5G, ktoré si zaobstarali od firmy.

Začiatkom týždňa to dolnej komore britského parlamentu oznámil minister kultúry Oliver Dowden, ktorý zodpovedá aj za digitalizáciu.

Náklady do dvoch miliárd libier

Vláda sa tak rozhodla po sankciách zo strany Washingtonu, ktoré narušili schopnosť Huaweiu vyrábať vlastné čipy a v ich dôsledku už nemožno zabezpečiť ich bezpečnosť.

Downden vysvetlil, že toto rozhodnutie oneskorí zavedenie 5G sietí o rok. Celkové náklady v tejto súvislosti i so skoršími obmedzeniami Huaweiu sa podľa ministra vyšplhajú až do dvoch miliárd libier (v prepočte zhruba 2,2 miliardy eur).

"Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale je správne pre britské telekomunikačné siete, našu národnú bezpečnosť a hospodárstvo," skonštatoval politik.

Vláda chce, aby prevádzkovatelia upustili od kúpy vybavenia od spoločnosti Huawei pre superrýchly internet.

Prehĺbenie digitálnej priepasti

Podľa ministra by sa tak mohlo stať do dvoch rokov. Poskytovatelia širokopásmového internetu na to dostali viac času, aby Británia nezostala závislá len od spoločnosti Nokia, ako jediného dodávateľa niektorého vybavenia.

Rozhodnutie britskej vlády však neovplyvní schopnosť spoločnosti Huawei predávať svoje smartfóny spotrebiteľom ani na to, ako budú fungovať.

Huawei na krok Británie reagoval s tým, že sú to "zlé správy pre každého človeka s mobilom v Spojenom kráľovstve". Firma tiež pohrozila, že krajinu "posunie do digitálneho pomalého pruhu, navýši účty a prehĺbi digitálnu priepasť".

