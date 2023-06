Hrozia Slovákom vysoké ceny energií aj v budúcom roku? ÚRSO nemá dobré správy

Slovenským domácnostiam a ďalším zraniteľným odberateľom hrozia drahé energie aj v budúcom roku.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozorňuje, že napriek značnému poklesu trhových cien elektriny a zemného plynu v ostatných mesiacoch sú totiž súčasné trhové ceny energií naďalej oveľa vyššie ako platné ceny za dodávku elektriny a plynu pre domácnosti a mnohých zraniteľných odberateľov mimo domácností.

O polovicu nižšia cena

Napríklad, úroveň trhových cien ročných forwardov elektriny na rok 2024 sa pohybuje v rozmedzí približne 140 až 190 eur za megawatthodinu za ostatný mesiac. To je približne 2,5- až 3-násobok súčasnej ceny elektriny, komodity (61,20 eura za megawatthodinu), ktorá bola sprístupnená domácnostiam na základe všeobecno-hospodárskeho záujmu schváleného vládou SR pre rok 2023.

„V prípade plynu, vládou SR zastropovaná cena za dodávku plynu pre domácnosti a vybrané skupiny zraniteľných odberateľov je približne o polovicu nižšia ako úroveň trhových cien ročných forwardov zemného plynu na rok 2024 za posledný mesiac, približne 50 až 60 eur za megawatthodinu,“ dodal hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Pravidlá mimoriadnych opatrení

„Z pohľadu úradu preto odporúčame, čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá mimoriadnych opatrení vlády SR na budúci rok, ako napríklad podmienky sprístupnenia zlacnenej elektriny z memoranda so Slovenskými elektrárňami cieľovým skupinám odberateľov aj pre rok 2024,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.





Ak zlacnená elektrina z memoranda bude sprístupnená neskôr ako dodávatelia nakúpia elektrinu pre svojich zraniteľných odberateľov za trhové ceny, hrozí podľa jeho slov riziko vysokých kompenzácií zo strany štátu pri súčasných úrovniach trhových cien elektriny.





Úrad zároveň upozorňuje, že trhové ceny energií sú naďalej veľmi volatilné a nepredvídateľné.

