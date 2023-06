Hrozí kaskádový efekt a hromadné prepúšťanie, prenajímatelia urýchlene žiadajú vládu o opatrenia

15.4.2020 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva prenajímateľov obchodných priestorov a iniciatíva nájomcov po celom Slovensku vyzýva vládu, aby urýchlene začala pracovať na opatreniach, ktoré by adresne riešili situáciu týkajúcu sa nájmov.

V opačnom prípade hrozí hromadné prepúšťanie, klesnú príjmy do štátneho rozpočtu a neriešenie sa negatívne prejaví aj v cenách tovarov pre spotrebiteľov.

V otvorenom liste zaslanom vláde to uviedla v stredu platforma Ako dlho vydržíme, ktorá zastrešuje Iniciatívu prenajímateľov obchodných priestorov a iniciatívu nájomcov.

Najviac zasiahnutá časť ekonomiky

Celý retail sektor patrí podľa platformy medzi najviac zasiahnutú časť slovenskej ekonomiky, ktorá zároveň ostala bez adresných opatrení pre tento segment.

"Prenajímatelia spolu s nájomcami rokujú a snažia sa hľadať cesty, ako spoločne súčasné regulačné obmedzenia zvládnuť. Začína sa však ukazovať, že bez jasnej a priamej intervencie od vlády SR sa nepodarí prežiť ani malým, ani veľkým," ozrejmila platforma v liste.

"Ak aktuálnu situáciu nezačne vláda spolu s predstaviteľmi nákupných centier a ich nájomcami riešiť, nastane kaskádový efekt s nedozernými následkami na celý sektor maloobchodu a aj na jeho dodávateľov," pokračovala platforma.

Treba definovať vzťahy

Celkovo v segmente maloobchodu a gastro prevádzok na Slovensku priamo pracuje približne 300-tisíc ľudí a ročné tržby sektora sa pohybujú na úrovni 25 miliárd eur.

"Preto by bolo silným signálom začať pracovať na opatreniach, ktoré by adresne riešili situáciu ohľadom nájmov. Rovnako je potrebné diskutovať aj o výhľadovom scenári, kedy by mohli byť retail parky a nákupné centrá opäť otvorené. Ich majiteľom a prevádzkovateľom, rovnako aj nájomcom, by to poskytlo dostatok času pripraviť sa na všetky opatrenia, ktoré by takéto otvorenie podmieňovali," doplnila platforma v liste.

O pomoc vládu SR cez otvorený list žiadali v utorok aj nájomcovia napríklad reštaurácie a kaviarne. Konkrétne prosili o pomoc s platením nájomného, a aby štát v tejto situácii jasne zadefinoval vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom gastroprevádzok.

Heger situáciu už rieši

Minister financií Eduard Heger v reakcii na tento otvorený list avizoval, že riešenie problému s úhradou nájmov prinesie vláda v priebehu tohto týždňa.

Platforma Ako dlho vydržíme zastupuje subjekty zamestnávajúce desaťtisíce ľudí v primárnej aj v sekundárnej línii obchodu. Ide o prenajímateľov obchodných priestorov a iniciatívu nájomcov.

Rovnako sa pod túto výzvu podpisuje aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov, ktorá združuje viac ako 100 maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.

