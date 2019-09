Hromadná havária v Kosove si vyžiadala najmenej jednu obeť a niekoľko zranených

PRIŠTINA 7. marca (WebNoviny.sk) - Najmenej jednu obeť a šestnásť zranených si vyžiadala vo štvrtok hromadná dopravná nehoda na juhovýchode Kosova.

V meste Gjilan, vzdialenom 50 kilometrov na juh od kosovskej metropoly Priština, do seba narazilo desať osobných a jedno nákladné auto. Traja zo zranených sú vo vážnom stave a záchranári ich previezli do nemocnice v Prištine. Vodiča nákladného auta zatkli policajti, pretože podľa doterajšieho vyšetrovania to bol on, kto haváriu spôsobil.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !