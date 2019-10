Hrašnová skončila tretia na mítingu kladivárskeho seriálu IAAF, Veszelka si zlepšil osobák

10.7.2019 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Martina Hrašnová obsadila v súťaži kladivárok na utorkovom Gyulaiovom memoriáli/Veľkej cene Maďarska v Székefehérvári (míting EA Premium), ktorá bola súčasť seriálu IAAF Hammer Throw Challenge, v kvalitnej konkurencii výbornú tretiu priečku výkonom 71,05 m.

Hrašnová spokojná s tretím miestom

Zverenke Rudolfa Lukáča sa však nepodarilo zlepšiť si vo štvrtom tohtoročnom štarte sezónne maximum, za výkonom 72,04 z májového EP klubov v Tampere zaostala o 99 cm. Zatiaľ jej odoláva aj limit 72,50 m na OH 2020 v Tokiu. Hrašnovej utorková séria: x - 70,03 - 71,05 - 67,76 - x - 70,20.

"Tretiu priečku hodnotím v takejto konkurencii ako veľmi dobré umiestenie, lenže výkon 71,05 ma neteší. Verila som, že dnes konečne padne olympijský limit 72,50 m. Podmienky na to boli ideálne, no nedarilo sa mi veľmi dobre technicky,“ komentovala pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu www.atletika.sk Martina Hrašnová svoje vystúpenie v Székesfehérvári.

Víťazná Francúzka Alexandra Tavernierová, vicemajsterka Európy 2018 a bronzová z MS 2015, hodila v každom zo šiestich pokusov viac ako všetky ostatné súperky - 72,84 m. Druhá skončila bronzová z lanských ME v Berlíne Joanna Fiodorowová z Poľska, ktorá Hrašnovú prehodila až v záverečnom šiestom pokuse (71,72 m).

Lomnický obsadil ôsmu priečku

Výborne si počínal aj trojskokan Tomáš Veszelka. V extrémne silnej konkurencii skončil siedmy, no výkonom 16,74 m z druhej série pokusov si o 11 cm zlepšil osobný rekord pod holým nebom z ME 2017 do 23 rokov v poľskom Bydgoszczi.

Lepší výkon ako jeho dovtedajšie maximum predviedol odchovanec lučenského kouča Daniela Pauka aj vo štvrtom pokuse - 16,70 m. Od absolútneho osobného rekordu 16,78 m z kvalifikácie na marcových halových ME v Glasgowe delili zverenca Radoslava Dubovského len 4 centimetríky.

V súťaži kladivárov, ktorá sa tiež počítala do seriálu IAAF, hodil Marcel Lomnický 72,71 m a obsadil ôsmu priečku. Siedmy na 400 m prekážok skončil niekdajší víťaz Svetovej univerziády 2013 v Kazani Martin Kučera, no časom 51,88 o viac ako sekundu zaostal za svojím sezónnym maximom (50,85) z mítingu P-T-S v Šamoríne.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !