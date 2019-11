Hrašnová atakovala na majstrovstvách Slovenska olympijský limit, Volko získal piate zlato na 100 m

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - O najhodnotnejší výkon úvodného dňa 72. majstrovstiev Slovenska v atletike v Dubnici nad Váhom sa postarala kladivárka Martina Hrašnová. Svoj už trinásty titul získala výborným výkonom 72,02 m z piatej série pokusov.

Zaostala len o dva centimetre

Niekdajšia vicemajsterka Európy (2012, 2014) a bronzová medailistka z MS 2009 zaostala v piatych pretekoch v tomto roku iba o 2 centimetre za svojím sezónnym maximom z B-kategórie EP klubov v Tampere, k limitu na OH 2020 v Tokiu jej chýbalo 48 cm.

„Veľmi som chcela splniť olympijský limit 72,50. Cítila som sa výborne, v rozcvičke som hodila za 70 metrov a myslela som si, že mi to poletí ďaleko. Navyše, mala som istotu šiestich pokusov, a preto som mohla od začiatku hádzať naplno,“ opisovala 36-ročná Hrašnová svoju cestu k trinástemu zlatu pre www.atletika.sk.

„Lenže bolo to kŕčovité, prvé štyri hody dopadli katastrofálne, robila som v nich veľké chyby. Mrzí ma to, lebo som vôbec nevyužila potenciál, ktorý vo mne je. Žiaľ, v súťaži sa mi zatiaľ nedarí stopercentne predviesť to, čo mám natrénované.“

Lomnický opäť s titulom

V mužskom kladive Marcel Lomnický potvrdil rolu favorita, vyhral s takmer 14-metrovým náskokom a získal ôsmy titul za sebou výkonom 72,62 m. Piaty z olympiády v Riu 2016 víťazí nepretržite od roku 2012, keď definitívne prevzal štafetu od exmajstra Európy 2010 Libora Charfreitaga. Okrem víťazného hodu z druhej série mal vydarený ešte šiesty pokus – 72,45 m.

Halový majster Európy na 60 m Ján Volko si po výbornom štarte (reakcia pod 0,150) jasne došprintoval na 100 m pre piate zlato za sebou (10,41), keď predtým ako jediný dosiahol v rozbehoch v silnom protivetre (v tom čase fúkal od 1,6 do 3,5 m/s) čas pod 11 sekúnd - 10,69.

Zverenec trénerov Nade Bendovej a Róberta Kresťanka potom skvelým výkonom na záverečnom úseku pomohol štafete svojho klubu Naša atletika Bratislava k nečakanému víťazstvu na 4 x 100 m.

Sahajda svoje zlato okorenil

Z premiérových seniorských titulov na 800 m sa tešili bežecké talenty kouča Pavla Slouku v AK ZŤS Martin Gabriela Gajanová (2:06,05) a Andrej Paulíny v osobnom rekorde 1:52,18 (doteraz 1:52,40). Mužskú päťtisícku vyhral prvý raz v kariére na M-SR maratónec Tibor Sahajda - aj on okorenil svoje zlato osobným rekordom i slovenským výkonom roka 14:19,47 (doteraz 14:26,37 z P-T-S 2018 v Šamoríne).

Bronzový z MEJ v Borase na 400 m prekážok Matej Baluch získal svoj prvý seniorský titul na 110 m prekážok časom 14,79, keď o desatinu predstihol víťaza predošlých štyroch šampionátov Marca Adriena Drozdu.

Stanislava Lajčáková ťahá na 100 m prekážok na majstrovstvách SR šnúru 4 titulov, tentoraz získala zlato s veľkým náskokom časom 13,52 pred Luciou Vadlejch (14,00).

Majstrovstvá SR v atletike výsledky, sobota: MUŽI 100 m (+0,2 m/s): 1. Ján Volko (Naša atletika Bratislava) 10,41, 2. Lukáš Puchovský (ŠK ŠOG Nitra) 10,88, 3. Oliver Murcko (Inter-SC Bratislava) 10,95 400 m: 1. Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 47,85, 2. Patrik Dömötör (TJ Olympia Galanta) 48,06, 3. Oliver Hrudkay (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 49,76 800 m: 1. Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin) 1:52,16, 2. Matúš Babulík (Slávia STU Bratislava) 1:52,44, 3. Peter Ďurica (Slávia UK Bratislava) 1:53,40 5000 m: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 14:19,47 – slovenský výkon roka, 2. P. Ďurec (ŠK Dula o. z. Banská Bystrica) 14:41,06, 3. Jozef Bubeník (MKŠS Kys. Nové Mesto) 15:00,76 110 m prek. (-0,4): 1. Matej Baluch (AŠK Slávia Sp. Nová Ves) 14,79, 2. Marco Adrien Drozda (Slávia UK Bratislava) 14,89, 3. Marek Halmo (ŠK ŠOG Nitra) 16,42 žrď: 1. Tomáš Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 460, 2. Dominik Labuda (AC Stavbár Nitra) 420, 3. Adam Kremser (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 420 diaľka: 1. Ján Šuba (AC Stavbár Nitra) 695, 2. Lukáš Straška (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 641, 3. Jakub Benda (Naša atletika Bratislava) 631 disk: 1. Samuel Kováč (AC Stavbár Nitra) 48,21, 2. Adrián Baran (MŠK Vranov n/T.) 48,01, 3. Nikolas Broš (ŠK ŠOG Nitra) 47,70 kladivo: 1. Marcel Lomnický 72,62, 2. Karol Končoš (obaja ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 58,68, 3. Jiří Koukal ml. (AK Spartak Dubnica) 55,05 4 x 100 m: 1. Naša atletika Bratislava (Federič, Benda, Haraslin, Volko) 42,78, 2. Atletika Bratislava (Cerula, Fázik, Mészáros, Rigler) 43,55, 3. Slávia STU Bratislava (Kostolný, Ďurdina, Cidorík, Krošlák) 44,47 ŽENY 100 m (+0,2): 1. Monika Weigertová (Slávia UK Bratislava) 11,91, 2. Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 12,06, 3. Monika Ondrejková (Slávia ŠG Trenčín) 12,58 400 m: 1. Miriam Cidoríková (Slávia STU Bratislava) 56,79, 2. Simona Malatincová 57,49, 3. Barbora Tomková (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 57,77 800 m: 1. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin) 2:06,05, 2. Iveta Putalová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 2:08,49, 3. Elena Dušková (Inter-SC Bratislava) 2:12,50 5000 m: 1. Silvia Valová 17:24,12 – slovenský výkon roka, 2. Líza Hazuchová (obe Zdravie v pohybe Lučatín) 17:28,09, 3. Ľubomíra maníková (AK Spartak Dubnica) 17:55,25 100 m prek. (0,0): 1. Stanislava Lajčáková 13,52, 2. Lucia Vadlejch (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14,00, 3. Monika Baňovičová (Slávia UK Bratislava) 14,21 žrď: 1. Slavomíra Očakiová, 2. Sarah Nevařilová 280, 3. Petra Režná (všetky AK Spartak Dubnica) 260 diaľka: 1. Lucia Vadlejch 597, 2. Jana Velďáková (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 594, 3. Silvia Kaliašová (Slávia ŠG Trenčín) 531 disk: 1. Barbora Jakubcová (Atletika Košice o. z.) 40,98, 2. Ivana Krištofičová (Slávia UK Bratislava) 39,21, 3. Andrea Feďová (AO ŠG Košice) 35,69 kladivo: 1. Martina Hrašnová 72,02, 2. Veronika Kaňuchová (obe ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 63,49, 3. Karolína Čaklošová (K Spartak Dubnica) 42,26 4 x 100 m: 1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Lajčáková, Malatincová, B. Tomková, J. Velďáková) 48,29, 2. Slávia STU Bratislava (Babiczová, Bučičová, Takáčová, Cidoríková) 50,31, 3. ŠK ŠOG Nitra (Takácsová, Lackovičová, Ištvánová, Nováková) 50,54





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !