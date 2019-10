Hral som ako stroj, povedal Djokovič po expresne rýchlom postupe do semifinále v Tokiu

4.10.2019 (Webnoviny.sk) - Srbský tenista Novak Djokovič expresne rýchlo postúpil do semifinále turnaja ATP v japonskom Tokiu. Tridsaťdvaročný rodák z Belehradu nedal v piatok šancu Francúzovi Lucasovi Pouillemu, ktorého za 50 minút zdolal 6:1, 6:2.

Najlepší zápas v tomto roku

Od predčasného konca na US Open, ktoré spôsobilo zranenie ramena, je aktuálna svetová jednotka nezdolaná a pozitívne zhodnotila aj svoj výkon proti členovi francúzskeho daviscupového tímu.

"Nie som stroj, ale dnes som tak hral. Bol to jeden z najlepších zápasov, aké som v tomto roku odohral," cituje Novaka Djokoviča britský portál BBC. Srb si v tomto stretnutí pomohol ôsmimi esami a mal 55-percentnú úspešnosť prvého podania, na servise stratil spolu len deväť loptičiek.

V metropole Japonska pokračuje bez straty setu a naďalej živí šancu na zisk 76. singlového titulu z turnajov ATP. Ak by sa mu to podarilo, v tomto smere by za legendárnym Američanom Johnom McEnroeom zaostával iba o jediné celkové prvenstvo.

Nastúpi proti Belgičanovi Goffinovi

"Som veľmi spokojný s tým, ako sa cítim a hrám na kurte," dodal Djokovič, ktorého v súboji o postup do finále čaká Belgičan David Goffin. Proti nemu má priaznivú zápasovú bilanciu šesť výhier a dve prehry.

Na tohtoročnom Wimbledone predviedol Srb suverénny výkon a za necelé dve hodiny ho zdolal 6:4, 6:0, 6:2. Za prípadné víťazstvo v celom turnaji by Djokovič získal 500 bodov do rebríčka ATP, čím by posilnil svoju šancu stať sa koncoročnou svetovou jednotkou.

Navyše, jeho hlavný konkurent Rafael Nadal sa odhlásil z budúcotýždňového turnaja kategórie ATP Masters 1000 v čínskom Šanghaji. Djokovič na tomto turnaji bude obhajovať 1000 bodov, pretože minulý rok bez straty setu získal svoj štvrtý miestny titul. Vo finále zdolal Chorváta Bornu Čoriča 6:3, 6:4.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !