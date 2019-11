Hovorca ZMOS-u Kaliňák uvažuje o vstupe do politiky, ale k žiadnej existujúcej strane sa nepridá

28.7.2019 (Webnoviny.sk) - Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a jeden z iniciátorov celoslovenskej petície za zvýšenie počtu volebných obvodov pre voľby do Národnej rady SR Michal Kaliňák uvažuje o vstupe do politiky. Uviedol to pre agentúru SITA.

„Asi nie som sám, kto môže povedať, že doba v ktorej žijeme a jej politická reprezentácia, nám ukradla ideály a rozbila budúcnosť. Dlhé roky intenzívne trávim v regiónoch a s otvorenými ústami sledujem, čo politici hovoria v médiách a čo trápi ľudí na severovýchode, Zemplíne, Kysuciach, Gemeri a v ďalších regiónoch. Pred mesiacom som publikoval Komunálny manifest, ktorý na moje potešenie sprevádza záujem ľudí a nie je iba o petícii za zrušenie jedného volebného obvodu. Drží sa reálnych tém a užitočných riešení. Keďže je iba malou časťou toho, čomu sa dlhodobo intenzívne venujem, uvažujem o vstupe do politiky,“ priblížil svoje zámery Kaliňák.

Mnohé partaje ponúkajú vyretušované príbehy

Svoje miesto však nevidí v stranách, ktoré podľa neho nežijú takou demokraciou, akú navonok predstierajú. Zároveň ani nemá chuť rozširovať zoznam existujúcich partají.

„S určitosťou ale môžem konštatovať, že ak sa rozhodnem vstúpiť do politiky, tak iba s takou agendou, aká na Slovensku doposiaľ nebola v centre pozornosti a iba s takou značkou, ktorá bude postavená na skutočných lídroch z regiónov a nie na vyretušovaných príbehoch, ktoré nám mnohé partaje ponúkajú,“ dodal Kaliňák.

Petícia za zvýšenie volebných obvodov

Celoslovenskú petíciu za zvýšenie počtu volebných obvodov pre voľby do Národnej rady SR iniciovali 10. mája v Prešove okrem Kaliňáka aj starosta obce Veľké Revištia Martin Hrunka a lekár Patrik Palacka.

Slovensko totiž podľa predkladateľov petície potrebuje toľko volebných obvodov, koľko má krajov. Ich cieľom preto je, aby vznikol parlament regiónov a aby mali obyvatelia Slovenska možnosť voliť kandidátov na poslancov podľa krajov. Tých poslancov, ktorých poznajú, môžu totiž podľa nich ľudia nielen voliť, ale aj kontrolovať.

Podpisy pod petíciu zbierajú priebežne, osobne medzi občanmi, ako aj na webovej stránke peticie.com. Pre petičnú akciu bola zriadená špeciálna webová stránka www.parlamentregionov.sk, na ktorej priebežne publikujú aj podporné vyjadrenia osobností k prínosu voľby poslancov Národnej rady SR v krajoch.

