Hoteliéri odklad platieb sociálnych odvodov nepovažujú za dostatočné, chcú ich odpustenie

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska nepovažuje vládou schválený odklad platieb sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávateľa za dostatočné riešenie, ktoré má zmierniť negatívne dopady spôsobené pandémiou COVID-19. Riešením v aktuálnej situácii je podľa hotelierov úplné odpustenie sociálnych odvodov za mesiac január.

Výrazné zlepšenie situácie hotely a reštaurácie neočakávajú ani v najbližších týždňoch. Vládou schválený lockdown v praxi znamená, že podnikatelia v ubytovaní či stravovaní nemôžu poskytovať svoje služby a riadne podnikať.

„Je zrejmé a preukázateľné, že v takejto situácií nie je možné žiadať od podnikateľov v hotelierstve a gastronómii, aby si v celom rozsahu a s odkladom splnili svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni,“ píše sa v stanovisku.

Časti zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) sa posunie splatnosť sociálnych odvodov za január z februára na koniec júna tohto roka. V stredu o tom rozhodla vláda.

Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent. Posun splatnosti z februára na koniec júna sa vzťahuje aj na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré povinne platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí odhaduje, že pre tento krok vyberie Sociálna poisťovňa za január na poistnom o 21,6 milióna eur menej.

