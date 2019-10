Hospodársky pokles pociťujú aj dopravcovia, ukazujú dáta DKV

BRATISLAVA 27. marca 2019 (WBN/PR) - Kamióny slovenských dopravcov jazdia čoraz kratšie trasy, jedinou výnimkou zostáva Nemecko. Znamená to, že posilňuje doprava v rámci Slovenska aj do Nemecka. Vyplýva to z údajov spoločnosti DKV Euro Service, popredného poskytovateľa služieb pre dopravcov.

Z dát zákazníkov DKV jasne vyplýva, že dopravcovia v minulom roku ďalej obmedzili nákladnú dopravu do vzdialenejších štátov Európy, predovšetkým do Francúzska a Španielska. "V tomto prípade ide o dlhodobý jav. Dopravcovia obmedzujú medzinárodnú dopravu na dlhých trasách a zameriavajú sa viac na vnútroštátnu prepravu, okolité krajiny a Nemecko. Dôvodov je celý rad: od nedostatku vodičov, cez konkurenciu z východu až po vysokú minimálnu mzdu vo Francúzsku," hovorí Lukáš Ondráček, riaditeľ českej a slovenskej pobočky DKV Euro Service.

Najdôležitejšou zahraničnou krajinou, kam smerovalo najviac slovenských dopravcov, zostalo aj v minulom roku Nemecko. "Klesajúce objemy dopravy do Francúzska a Španielska vynahradil nárast objemov do Nemecka. Podľa výberu mýta jazdili naši zákazníci do Nemecka viac ako v predchádzajúcom roku," hovorí L. Ondráček. Nemecko má významný podiel medzi zahraničnými krajinami aj čo sa týka tankovania.

Obmedzenie medzinárodnej a posilnenie vnútroštátnej dopravy potvrdzuje aj rastúci podiel tankovania na Slovensku a v Čechách na úkor ďalších krajín. "Tankovanie v iných krajinách ako Slovensko a Česko vykázalo buď stagnáciu alebo drobný pokles. Naopak, tankovanie doma rastie už niekoľko rokov po sebe. V minulom roku sa objem zvýšil o takmer 10 percent, v januári a februári sa nárast blíži už k 15 percentám," konštatuje Lukáš Ondráček.

Spomalenie nemeckej ekonomiky v doprave už cítiť

Dopravcovia sú tradične prvým indikátorom zmien vo vývoji ekonomiky. Úvod roka v štatistikách dopravy naznačil, že spomalenie rastu nemeckej ekonomiky sa začína dotýkať Slovenska aj Čiech. "V tomto roku sa oproti predchádzajúcim rokom doprava rozbehla pomalšie, čo je zrejme dané spomaľovaním ekonomického rastu v Nemecku. Vidíme to napríklad u firiem pracujúcich pre segment automotive," hovorí L. Ondráček.

Tento trend pre dopravcov zatiaľ nepredstavuje zásadné ohrozenie. Na spomaľujúci rast ekonomiky sú totiž dopravcovia pripravení vďaka redukciám flotíl, ku ktorým ich viedol predovšetkým nedostatok vodičov. "V medziročnom porovnaní oproti minuloročnému januáru došlo podľa informácií od našich zákazníkov k redukcii vozových parkov zhruba o 10 percent," dopĺňa L. Ondráček.

V súčasnosti majú dopravcovia dostatok zákaziek na krátke vzdialenosti, a ak budú slovenská a nemecká ekonomika stabilné, budú v tomto režime fungovať aj naďalej. "V prípade krízy je pravdepodobné, že budú nútení opäť začať jazdiť aj na dlhých trasách cez celú Európu. Vzhľadom na súčasné veľmi nízke marže pri diaľkovej preprave, ktoré stlačila najmä konkurencia z východu, budú dopravcovia potrebovať intervencie štátu. Napríklad v podobe zníženia spotrebnej dane alebo zavedenia vratiek spotrebnej dane pre dopravcov. Pri daniach, aké dopravcovia dnes odvádzajú, ich môže ďalšia kríza vážne poškodiť, prípadne až zlikvidovať," konštatuje L. Ondráček.

DKV MOBILITY SERVICES Group, do ktorej patrí aj DKV EURO SERVICE, dosiahla v obchodnom roku 2018 zvýšenie obratu zo 7,2 na 8,6 miliardy eur (+19,4 %). Rast potvrdzujú aj čísla slovenskej a českej pobočky DKV Euro Service.

DKV Euro Service - popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov

DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 80 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.

DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.

