Hospitalizovaným pacientom s COVID-19 spôsobuje komplikácie bežná huba

Každý deň prichádzajú do nemocníc po celom svete noví pacienti s koronavírusom.

Ten však nie je vždy primárnym dôvodom, prečo zomrú.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa stretávajú so sekundárnymi infekciami, pričom lekári upozorňujú najmä na riziko pre ľudí s COVID-19 spojené s bežnou hubou, známou ako aspergil.

Všadeprítomná hrozba

Nové dôkazy ukazujú, že infekcia SARS-CoV-2 a pravdepodobne aj lieky, ktoré používajú na jej liečbu, spôsobujú, že sú pacienti oveľa viac zraniteľní voči tejto hube.





S hrozbou sa stretli aj v roku 2009 v súvislosti so šírením chrípky. Niektorí vedci preto odporúčajú, aby boli lekári oveľa dôslednejší pri dohľade nad pacientmi s COVID-19 a liečbou antimykotickými liekmi.

George Thompson z University of California vyhlásil, že aspergil je „všadeprítomný a nedokážeme sa mu vyhnúť“. „Členovia jeho rodu produkujú výtrusy, ktoré sú vo vzduchu a denne ich dýchame stovky až tisíce,“ dodal.





Tieto výtrusy nám bežne neubližujú. Hubu väčšinou označovali ako nebezpečnú najmä pre pacientov, ktorí sa liečili z rakoviny alebo podstúpili transplantáciu kostnej drene.

Začala sa to s chrípkou

V roku 2009 však lekári spozorovali prudký nárast úmrtí u ľudí, ktorí boli predtým zdraví. Všetci pritom najskôr ochoreli na nový typ chrípky H1N1.





Vedci zatiaľ presne nepoznajú dôvody, prečo infekcia chrípkou spôsobuje, že huba je smrteľnejšia pre ľudí s normálnym imunitným systémom.





H1N1 je obzvlášť ťažký typ chrípky, rovnako je to pri koronavírusoch so SARS-CoV-2. Aktuálne údaje zatiaľ nie sú rozsiahle, no naznačujú znepokojivý trend.

Dôkazy z výskumu

Jedna nemecká štúdia odhalila, že štvrtina kriticky chorých ľudí s COVID-19 bola infikovaná aj touto hubou.





V inej analýze objavili hubu u tretiny pacientov s COVID-19, ktorí potrebovali pľúcnu ventiláciu.





„Nie je nezvyčajné, že pacienti s COVID-19 sú infikovaní inými škodlivými mikróbmi. Zdá sa však, že aspergil je spomedzi nich najsmrteľnejší,“ povedala mykologička Adilia Warris z University of Exeter.





Poukázala na nedávny výskum 186 pacientov s COVID-19 z celého sveta, u ktorých objavili aj túto hubu. Viac ako 50% z nich zomrelo a takmer jedna tretina úmrtí súvisela s infekciou aspergilom.





Thompson odhaduje, že dve až desať percent pacientov s vážnym priebehom ochorenia COVID-19 v jeho nemocnici má aspergilovú infekciu.

Dôvodov je niekoľko

Lekári sa domnievajú, že existuje niekoľko dôvodov, prečo COVID-19 môže byť výrazne silným rizikovým faktorom pre infekciu aspergilom.





Jedným z nich je, že COVID-19 spôsobuje aj vyčerpanie imunitných buniek a organizmus sa preto nedokáže dostatočne brániť voči iným infekciám.





Spôsob, ako lekári liečia COVID-19, takisto môže zvyšovať riziko infekcie hubou. Dexametazón, ktorý využívajú, upokojuje nadmernú imunitnú reakciu, ktorá vedie k nebezpečným zápalom a poškodeniu orgánov.





Imunosupresívne steroidy sú však podľa špecialistky na infekčné choroby Nancy Crum-Cianflone zo Scripps Mercy Hospital „dvojsečný meč“. Nechávajú totiž otvorené dvere pre iné infekcie.

Podobné symptómy

Ak by lekári vedeli jednoducho identifikovať infekciu hubou, mohli by pomôcť dostupné lieky. Ale pretože huba spôsobuje symptómy, ako sú kašeľ a dýchavičnosť, ktoré sú typické aj pre COVID-19, lekári po hube väčšinou nepátrajú.





Najlepšou cestou, ako získať vzorky pľúc na analýzu, je bronchoskopia, no u pacientov s COVID-19 ju nezvyknú robiť pre obavy zo šírenia vírusu.





Dokonca ani pozitívne testy nemusia znamenať, že huba spôsobuje nejaké škody. Môžeme ju mať v pľúcach a pritom tam môže prebývať ako neškodný kolonizátor.

Crum-Cianflone začala v rámci prevencie dávať vážne chorým pacientom s COVID-19 po treťom týždni hospitalizácie antifungálne lieky, i keď nemali pozitívny test na prítomnosť huby.





Warris však upozornila, že aj táto metóda má svoje riziká. Prehnané používanie týchto liekov môže viesť k odolnosti voči nim.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.