Hospitalizovaných pacientov po autonehodách ubudlo, najčastejšie končia v nemocniciach muži

Po dopravnej nehode končia v nemocnici najčastejšie mladí muži. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré eviduje za uplynulý rok 3 538 úrazov vzniknutých pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 377 hospitalizovaných osôb menej.

Z dát tiež vyplynulo, že muži boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy. V ústavnej starostlivosti bolo hospitalizovaných 67 percent mužov a 33 percent žien. Najviac dopravných nehôd s následnou hospitalizáciou u mužov bolo vo veku od 15 do 19 rokov.

Vo všetkých vekových skupinách prevládalo po dopravnej nehode vnútrolebkové poranenie, najčastejšie sa to týkalo osôb vo veku do 24 rokov, išlo o 270 prípadov. Celkovo druhým najčastejším poranením následkom dopravnej nehody bola zlomenina rebra, mostíka a hrudníkovej chrbtice a najčastejšie sa vyskytla vo vekovej skupine 45 až 64-ročných.

U 65 a viacročných mužov aj žien sa opakovali tie isté zranenia ako u mladších osôb, teda vnútrolebkové poranenie či zlomenina rebra, mostíka a hrudníkovej chrbtice. Dĺžka hospitalizácie závisela od diagnózy poranenia. U najmladších pacientov, teda vo veku do jedného roka, celková priemerná dĺžka hospitalizácie nepresiahla dva dni.

Deti s povrchovými poraneniami hlavy boli v priemere hospitalizované tri dni a s vnútrolebkovými poraneniami v priemere jeden a pol dňa. Vo vekovej skupine do 24 rokov boli príčinou najdlhšej hospitalizácie neskoré následky poranení hlavy (56 dní).

„V spomenutej skupine evidujeme dlhšie hospitalizácie aj pri neskorých následkoch poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela (49 dní) či drvivé poranenie predlaktia (48 dní),“ uviedla Sivá. Pri hospitalizácii osôb vo veku od 25 do 44 rokov bol najdlhší priemerný čas hospitalizácie 58,2 dňa, a to u osôb s neskorými následkami poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela.

Muži aj ženy vo veku 45 až 64 rokov neboli hospitalizovaní dlhšie ako jeden deň, ak pri dopravnej nehode utrpeli zranenia ako poranenie svalu či šľachy pleca a ramena alebo komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov.

U skupiny najstarších pacientov, teda vo veku 65 rokov a viac, eviduje NCZI ojedinelý výskyt poranenia pri dopravnej nehode, ktoré sa hodnotí ako neskoré následky poranení krku a trupu, pričom by si vyžadovali hospitalizáciu pacienta na 49 dní.

V prípade seniorov evidujú najvyššiu úmrtnosť počas hospitalizácie po úraze následkom dopravnej nehody. Následkom dopravnej nehody neeviduje NCZI úmrtie dieťaťa do jedného roku života, ktoré by podľahlo zraneniam po dopravnej nehode v nemocničnom zariadení.

