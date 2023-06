Horskí záchranári z Malej Fatry ratovali vyčerpanú turistku, ktorá strávila noc v horách (foto)

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra v stredu v skorých ranných hodinách pomáhali vyčerpanej turistke, ktorá po zelenom turistickom chodníku schádzala z Malého Rozsutca.

"Na túru sa vybrala spolu so synom ešte v prechádzajúci deň v popoludňajších hodinách. Po noci strávenej vonku bola podchladená, pociťovala bolesti dolných končatín a vyčerpanie. Záchranári po príchode na miesto ženu vyšetrili, zateplili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju na nosidlách transportovali do Osady pod Rozsutcom," informovala Horská záchranná služba (HZS).

Záchranári následne turistku odviezli terénnym automobilom do Domu HZS v Štefanovej, kde si ju prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci.





