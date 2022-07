Horskí záchranári pravdepodobne objavili telo sedem mesiacov nezvestného dôchodcu

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Po siedmich mesiacoch sa horským záchranárom v sobotu 27. marca podarilo v Slovenskom raji pravdepodobne objaviť pozostatky nezvestného 73-ročného dôchodcu Františka T. Muž sa 30. augusta 2020 nevrátil domov z omše, ktorá sa konala na Kláštorisku v Slovenskom raji. Nájsť sa ho vtedy nepodarilo ani počas intenzívnej dvojtýždňovej pátracej akcie.

Po zdokumentovaní miesta nálezu boli pozostatky v sobotu prenesené a odovzdané policajným príslušníkom. Ďalším vyšetrovaním príčiny smrti ako aj potvrdením totožnosti nájdených pozostatkov sa bude zaoberať polícia, informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.

Nasadili aj letku ministerstva

Ako ďalej záchranári pripomenuli, s mužom sa koncom augusta nebolo možné skontaktovať ani lokalizovať jeho mobilný telefón. Nechal ho v osobnom motorovom vozidle odstavenom na parkovisku Podlesok. Naposledy ho videli ľudia zostupovať po ceste medzi Kláštoriskom a Podleskom popoludní 30. augusta.

Rodina požiadala o pomoc HZS v podvečerných hodinách. „Po mužovi postupne v priebehu dvoch týždňov pátrali intenzívne profesionálni aj dobrovoľní záchranári HZS so služobnými psami. Služobní kynológovia HZS boli nasadzovaní do miest, ktoré sa po vyhodnotení GPS záznamov zdali byť menej prepátrané. Do akcie bola nasadená aj Letka Ministerstva vnútra SR,“ opísali horskí záchranári.

Telo objavili v nedostupnom teréne

Okrem nich pátrali po mužovi príslušníci Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, vojaci, rodinní príslušníci aj množstvo dobrovoľníkov. Prehľadávali zostupové trasy z Kláštoriska, rokliny ústiace zo zostupovej trasy ku Prielomu Hornádu, doliny, skalné brehy aj lesné porasty a okolité jaskyne. Napriek tomu sa dôchodcu objaviť nepodarilo.

Až v priebehu soboty 27. marca sa to podarilo príslušníkom HZS zo Slovenského raja. Tí sa pohybovali v exponovanom nedostupnom teréne v oblasti medzi Prielomom Hornádu a Kláštoriskom práve za účelom dohľadávania nezvestného.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

