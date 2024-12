Horskí záchranári chcú znížiť počet lavínových nešťastí, pomôcť majú novinky (video+foto)

5.12.2023 (SITA.sk) - Horská záchranná služba (HZS) prichádza počas tejto zimnej sezóny s viacerými novinkami. Zámerom je znížiť počet zásahov či nešťastí v horách, a to aj v dôsledku lavín.

Horskí záchranári vynovili internetový portál laviny.sk a uviedli novinku vo svojej aplikácii – lavínový modul. Ten užívateľom poskytne detailný prehľad o aktuálnych lavínových výstrahách.

Informovali o tom predstavitelia HZS počas tlačovej konferencie na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Práve počas minulej zimnej sezóny si totiž lavíny vyžiadali šesť obetí, čo je výrazne nadpriemerné číslo. Prvú smrteľnú nehodu v tejto súvislosti zaevidovali už vlani v septembri.

Aplikácia Horská záchranná služba

Podľa riaditeľa HZS Mareka Biskupiča počet zásahov v horách z roka na rok narastá. Hlavným spoločným menovateľom nešťastí na horách je podľa jeho slov precenenie síl, a napriek ľahkej dostupnosti údajov aj neinformovanosť o počasí, podmienkach a výstrahách.

„Zásahy našich záchranárov sú čoraz náročnejšie. Turisti sa pohybujú v náročnom teréne a opúšťajú značené turistické chodníky, aj keď nemajú potrebné skúsenosti a výstroj," poznamenal. Záchranárom už štvrtý rok pomáha pri práci spomínaná aplikácia Horská záchranná služba, ktorú si stiahlo a využíva takmer 139-tisíc ľudí.

Notifikácia s podrobnými informáciami

Od začiatku fungovania si pomocou nej privolalo pomoc viac ako 600 ľudí, z toho 120 ľudí len za tento rok. Každoročne v nej pribúdajú nové funkcionality, ktoré prinášajú užitočné informácie pre turistov a záchranárom uľahčujú ich prácu.

„Najnovšie bol v spolupráci s centrom lavínovej prevencie do aplikácie pridaný úplne nový modul, ktorý poskytne užívateľom detailný prehlaď o aktuálnych lavínových výstrahách. Ak užívateľ v aplikácii HZS odoberá výstrahy pre vybranú horskú oblasť, ktorá ho zaujíma, aplikácia mu pri zmene podmienok tiež odošle aktuálne hlásenie s informáciou o lavínovom nebezpečí formou notifikácie," vysvetlil Filip Maleňák, riaditeľ spoločnosti, ktorá aplikáciu vyvíja.

Notifikácia s podrobnými informáciami príde turistovi aj vtedy, ak si v Knihe vychádzok a túr naplánuje túru v danej oblasti. Aplikácia HZS po novom obsahuje a odosiela aj upozornenia o aktuálnych lavínových výstrahách na Slovensku, v Česku aj Rakúsku.

Šanca „stretnúť sa“ s lavínou je vysoká

Riziko podľa nej priamo úmerne stúpa s ohľadom na strmosť terénu, zmeny počasia a zaťaženie snehovej pokrývky.

„Vo väčšine prípadov ide o uvoľnenie lavíny samotnými turistami alebo skialpinistami, ktorí zle odhadli terén. Verím, že nový lavínový modul v aplikácii HZS prispeje k lepšej informovanosti a pomôže tak predchádzať zbytočným stratám na životoch," poznamenal riaditeľ Strediska lavínovej prevencie HZS Filip Kyzek.

Vynovený interný portál aplikácie zase okrem iného umožňuje podľa Maleňáka v ideálnych podmienkach aj videohovor z miesta udalosti. Do príchodu záchranárov môže operátor s turistom komunikovať prostredníctvom chatu, v rámci ktorého je možné odosielať fotografie či návody prvej pomoci.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.